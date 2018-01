Waldshut-Tiengen Tracht und Tänze der Klettgauer Heimattracht bereichern Feste

Die Klettgauer Heimattracht hat in ihrer Hauptversammlung langjährige Mitglieder geehrt. Zum Repertoire gehören 35 Schweizer und 35 deutsche Tänze.

Ein reger Verein, der mit seiner Tracht und seinen Tänzen nicht nur Tiengener Feste und Anlässe bereichert, ist die Klettgauer Heimattracht. Über 30 Termine standen 2017 auf dem Programm, der erste im neuen Jahr war am Bechtelestag die Hauptversammlung in der Vereinsstube in der Musikschule. An die 40 der 94 Mitglieder konnte die Vorsitzende Helga Spindler begrüßen. Nachdem der stellvertretende Vorsitzende Eberhard Schulz auf das Leben und Wirken des kürzlich verstorbenen langjährigen Mitglieds Anton Brunner zurückgeblickt hatte, standen Ehrungen und Wahlen im Mittelpunkt.

Bereits 30 Jahre Mitglied der Heimattracht sind Gerlinde Maibaum, Michael Knab, Antonio Coletto und Birgit Knab. Ihnen überreichte die Vorsitzende die Ehrennadel in Gold und Urkunden. Bastian Pfeifer und Chris Wassmer haben über die Eltern-Kind-Tanzgruppe in die Heimattracht gefunden und sind mittlerweile zehn Jahre dabei. Sie erhielten die Ehrennadel in Bronze mit Urkunde. Bei den Wahlen wurden das Führungsteam und die Leiter der Eltern-Kind- und Erwachsenen-Tanzgruppe einstimmig wiedergewählt. Helga Spindler und Eberhard Schulz bleiben Vorsitzende, Gerhard Frank führt weiterhin die Kasse und Peter Isele bleibt Schriftführer.

Die Eltern-Kind-Tanzgruppe zählt aktuell 39 Mitglieder, davon sind 22 Kinder. Unter den aktiven Erwachsenen sind 19 Trachten-Tänzer. 35 Schweizer und 35 deutsche Tänze hat die Heimattracht in ihrem Repertoire und studiert auch immer wieder neue ein. Zu ihren traditionellen Terminen gehören Auftritte am Schwyzertag, der Chilbi, beim Rosenfest in Nöggenschwiel und der Tanzsunntig in Gurtweil.

Ein besonderer Höhepunkt war 2017 das Mitmachen beim Waldshuter Chilbi-Heimatabend. „Es hat dazu beigetragen, dass wir uns anders begegnen“, sagte die Vorsitzende Spindler mit Bezug auf die Kontakte der Heimattracht zum Waldshuter Trachtenverein Alt Waldshut. Der vergangene Chilbi-Heimatabend ist auch Thema beim morgigen Neujahrsempfang in der Tiengener Stadthalle. Mitglieder der Klettgauer Heimattracht werden dort im Rahmen eines Interviews auf der Bühne stehen.