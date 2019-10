von Susann Duygu-D'Souza

Dass das Kunsthandwerk am Hochrhein besonders geschätzt wird, weiß kaum jemand besser als Harald Busse aus Oberschwaben. Er organisiert zusammen mit dem Waldshuter Werbe- und Förderungskreis am 19. Oktober, 10 bis 18 Uhr, und 20. Oktober, 11 bis 17 Uhr, den traditionellen Töpfermarkt in Waldshut auf dem Viehmarktplatz.

Zum 24. Mal findet die zweitägige Veranstaltung statt, für Busse ist es das zehnte Mal, dass er rund 40 Aussteller in die Stadt holt. „Anders als in Norddeutschland wird das Kunsthandwerk hier in der Region sehr geschätzt. Uns Ausstellern bereitet es deshalb große Freude, den Besuchern in einer industriellen Zeit Einblicke in die alte Handwerkskunst zu geben.“

Das Angebot der 40 Aussteller reicht von Rakukeramik, Terrakotta, Fayance, Ascheglasur, Steinzeug, Porzellan bis hin zur Gartenkeramik: „Ich denke, wir haben wieder eine gute Mischung aus Galerieware, Sammlerstücken und Gebrauchskeramik in hochwertiger Qualität und zeitgemäßem Design zusammengestellt“, sagt Busse. Neben zahlreichen etablierten Stammtöpfereien gibt es auch wieder einige neue Aussteller. Zwei davon kommen aus Italien und aus Litauen. Sie bieten Platin veredelte Keramik und Keramikarbeiten in leuchtenden Farben mit Ostseesand an.

Neben den Töpferwerkstätten wird es auch drei Stände mit Korbflecht- und Filzarbeiten sowie einen Schmuckstand geben. Um das kommende Wochenende abzurunden, werden unter anderem auch Flammkuchen, Crêpes und frischer Apfelsaft angeboten.

Kunsthandwerker leben von den Märkten

Ein Großteil der Besucher des Waldshuter Töpfermarktes sind Stammkunden, weiß Busse. „Sie haben ihren Töpfereistand und bleiben ihm treu. Manche Kunden reisen den Ausstellern sogar hinterher.ie wichtig solche Märkte für viele der Aussteller sind, weiß Busse genau. Er selbst ist das gesamte Jahr über bei 16 Märkten vertreten. „Das ist unsere Haupteinnahmequelle“, sagt er. Auch bei vielen der Aussteller sei das der Fall. „Die Töpfermärkte sind die wirtschaftliche Existenz vieler Keramikwerkstätten. Speziell auch für diejenigen, die zum Beispiel keinen Zugang zu touristischen Zentren haben oder sich die hohen Mieten in guten Verkaufslagen nicht leisten können.“ Weiter sagt Organisator Harald Busse: „So hochwertige Töpfermärkte wie der in Waldshut gewährleisten das Weiterbestehen einer keramischen Kultur in Deutschland.“