vor 2 Stunden SK Tiengen Tödlicher Verkehrsunfall im Bürgerwaldtunnel

Ein Autofahrer ist aus bisher unbekannten Gründen am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr im Bürgerwaldtunnel in Tiengen mit seinem Auto gegen die Tunnelwand geprallt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Sperrung des Tunnels ist seit 6.20 Uhr wieder aufgehoben.