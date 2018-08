von Peter Rosa

Die Waldshuter Schützen waren während der Zeit der Belagerung im Jahr 1468 die Notverteidiger der Stadt. Auf nicht selten nur wenige Meter hielten sie den 16 000 Schweizer Belagerern damals todesmutig die Läufe ihrer wenigen Vorderlader-Gewehre entgegen.

Die neue handgefertigte Fahne, die im Juli von Pfarrer Sickinger gesegnet wurde, kommt bei der 550. Chilbi zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Bild: Schützengesellschaft 1468 Waldshut

Im Gegensatz zu einfachen Soldaten mit Schwert und Pike waren Schützen oft Teil der gehobenen Gesellschaft. Ihre sogenannten Luntenschloss-Gewehre gehörten lange Zeit zum neusten Stand der Technik und kosteten die meisten Besitzer mehr als einen Jahreslohn. Die Herstellung war kompliziert, die Pflege aufwendig und die Handhabung schwierig. Die Wirkung allerdings war, bei gutem Auge und geübter Hand, tödlich.

Nachdem die Erstürmung der Stadt ausgeblieben war und zwischen dem damals habsburgischen Waldshut und den Eidgenossen ein Friedensvertrag zustandekam, entwickelte sich aus der Aufrechterhaltung der Wehrhaftigkeit eine Ambition in der Sportlichkeit. Schnell führte die rheinübergreifende Faszination am Schießsport zu gemeinschaftlichen Anlässen. Bereits seit dem 15. Jahrhundert sind deutsch-schweizerische Schieß-Veranstaltungen belegt.

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Technologie der Metallverarbeitung erheblich und so veränderten sich auch die Waffen. Ab 1870 lösten die ersten Metallpatronen das Vorderlader-System ab. Die Schusswaffen wurden effektiver und zielgenauer. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde auf Distanzen von bis zu 800 Metern geschossen – auch heute noch die weiteste Distanz im Schießsport. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Privatbesitz von Schusswaffen unter der französischen Belagerungsmacht strengstens und unter Androhung der Todesstrafe verboten. Erst 1949 durfte der Landesschießbetrieb unter strengen Auflagen wieder aufgenommen werden.

Auch die Geschichte des Waldshuter Schützenhauses ist bewegt. Das erste befand sich ab 1564 dort, wo heute die Kolpingbrücke über die Bahngleise führt. Geschossen wurde in Richtung des heutigen Supermarkts. Als ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts die Badische Reichsbahn gebaut wurde, zogen die Schützen ins Kolpingshaus und schossen in Richtung des entsprechend benannten Schützenmattwegs. Nach dessen Erweiterung im Jahr 1904 verlegten die Schützen ihre Aktivitäten ins dritte Schützenhaus am heutigen Chilbiplatz – damals war dieser noch ein kleines Tal – und organisierten dort fortan die Schausteller während des Heimatfests.

Veranstalter des Chilbi-Rummels

Nachdem nach dem Krieg das Bleidach gestohlen wurde, fiel 1954 der Beschluss zum Bau eines neuen Gebäudes an gleicher Stelle, dem vierten und bis heute bestehendem Schützenhaus. Bis heute ist die Schützengesellschaft der Veranstalter des Chilbi-Rummels. Die Plätze werden deutschlandweit ausgeschrieben und im Sinne einer hochwertigen Mischung vergeben.

Waldshut Zehn Gründe, warum Sie die Waldshuter Jubiläums-Chilbi nicht verpassen dürfen Lesen Sie auch

Bei der 550. Jubiläums-Chilbi werden die Schützen traditionell an der Totenehrung, am Umzug, am Heimatabend und an der Stadtjahrzeit aktiv sein. Auch das bereits seit Jahrhunderten veranstaltete Taler- und Gabenschießen mit Sachpreisen wird während der gesamten Chilbi abgehalten. Es ist in seiner heutigen Form bis in das Jahr 1928 belegbar. Besonders stolz ist man in diesem Jahr aber auf die neue handgefertigte Fahne, die erst Mitte Juli von Pfarrer Sickinger gesegnet wurde und bei der diesjährigen Jubiläums-Chilbi zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Die alte war mittlerweile 50 Jahre alt – sie stammte aus der Zeit der damaligen 500. Jubiläums-Chilbi. Die älteste erhaltene Fahne der Schützen stammt aus dem Jahr 1858.

Die Schützengesellschaft hat derzeit 140 Mitglieder. "Jeder unbescholtene Bürger ist in unserer Gemeinschaft willkommen", sagt Christoph Wassmer, Oberschützenmeister im 25. Jahr.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein