Schlendern, shoppen, staunen – der Tiengener Kunst- und Handwerkermarkt ist seit Jahren eine feste Größe und das nicht nur im Tiengener Veranstaltungskalender. Aus Nah und Fern sind auch in diesem Jahr wieder hunderte von Besuchern ins Städtle gekommen, um Handwerkskunst verpackt in ein Stück Tiengener Tradition zu erleben.

Filzmacherin Heike Arendt aus Petersbächel hatte ihre Nähmaschine in der Tiengener Hauptstraße aufgebaut. | Bild: Peter Rosa

51 Standbetreiber – so viele wie nie zuvor – boten ihre oft einzigartigen Waren in der Hauptstraße und auf dem Marktplatz feil. Angefangen bei verspielten Schmuckstücken, über handgefertigte Deko- und Haushaltsartikel bis hin zur hausgesiedeten Seife und handgeschlagener Butter gab es kaum etwas, was nicht den Geist traditionellen Handwerks in sich trug – besonders hervorgehoben durch das heimelige Ambiente Tiengens historischer Fassaden.

Auf dem Tiengener Kunst- und Handwerkermarkt trifft Kunst buchstäblich auf Handwerk. | Bild: Peter Rosa

Viele der Händler waren von Projektleiterin und Mitglied der Aktionsgemeinschaft Irene Meier handverlesen und für ihren ersten Tiengener Einsatz teilweise hunderte von Kilometern angereist. Andere konnten ihren Stand direkt vor der eigenen Türe aufbauen. Nicht wenige kommen auch schon seit Jahren nach Tiengen.

Zu den Höhepunkten gehörten der Schmied Stephan Wehrle aus Dangstetten, Holzofenbrot-Bäcker Siegfried Scham aus Bad Schussenried und Seiler Adelbert Mayer aus Bettmaringen, bei dem Besucher durch beherzten Kurbeleinsatz auf traditionelle Art und Weise ihr eigenes Stück Seil herstellen konnten.

Bei Hobby-Seiler Adalbert Mayer konnten Besucher ihr eigenes Stück Seil fertigen. | Bild: Peter Rosa

Apropos Kurbeleinsatz: Gerhard Leis und Toni Behringer vom Museumsverein Weilheim führten vor, wie mithilfe traditioneller – und selbstverständlich handbetriebener Maschinen Butter geschlagen oder mittels Zentrifuge frische Milch in Molke und Quark aufgetrennt wird.

Körpereinsatz: Gerhard Leis vom Museumsverein Weilheim führte vor, wie früher mit viel Kurbeleinsatz Butter geschlagen wurde. | Bild: Peter Rosa

Das leckere Ergebnis – von Gisela Wiese und Monika Geng charmant auf frisches Brot gestrichen und mit etwas Schnittlauch garniert – diente Besuchern schließlich als Vesper. Ein echtes Tiengener Stadtfest wird der Kunst- und Handwerkermarkt allerdings erst durch die leckere Bewirtung durch die Tiengener Vereine.

Der Kunst- und Handwerkermarkt ist jedes Jahr eine beliebte Veranstaltung. Zu erstehen gibt es allerlei Selbstgemachtes und Kurioses. | Bild: Peter Rosa

„Es läuft sehr gut“, freute sich AG-Geschäftsführerin Nikola Kögel. Das Wetter hatte gehalten und die Stadt war an beiden Tagen bereits am Vormittag gut besucht gewesen.

Bei Gisela Wiese (links) und Monika Geng konnten Marktbesucher hausgemachtes Brot kaufen oder darauf gleich die vor Ort produzierte Butter kosten. | Bild: Peter Rosa

