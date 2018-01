Waldshut-Tiengen Tiengen rüstet sich für die närrischen Tage

Am Samstag, 13. Januar, wird über die Häuserreihen in Tiengen die Narrenwäsche aufgehängt. Rund 40 Leinen mit einer Gesamtlänge von etwa 400 Metern werden zwischen die Häuserreihen gespannt. Zwei Tiengener Schulen haben diesen angefertigt. Außerdem beginnt der Vorverkauf für den Düengemer Obed.

Tiengen – Am morgigen Samstag rüstet sich Tiengen für die kommenden närrischen Tage: Die Narrenwäsche wird über die Häuserreihen der Hauptstraße gespannt und der Kartenvorverkauf für den Düengemer Obed beginnt. Wer dabei sein möchte, kann sich am Samstag nicht nur bei Foto Schilling und der Apotheke am Seidenhof mit Eintrittskarten eindecken, sondern auch auf offener Straße. Im Häs, einen Leiterwagen mit sich führend, werden Katzenrölli Marc Banholzer und weitere Mitglieder der Narrenzunft 1503 Tiengen im Einsatz sein. Ab etwa 11 Uhr werden sie rund zwei Stunden lang die Hauptstraße rauf und runter gehen und erste Karten unters Volk bringen.

Dann werden bereits die Leinen mit bunter Narrenwäsche über ihren Köpfen hängen. Rund 40 Leinen mit einer Gesamtlänge von etwa 400 Metern werden zwischen die Häuserreihen gespannt. An den Leinen flattern Wäschestücke und Stofffetzen. Alle sind selbst gemacht, was -wie allein der Blick auf Waldshut verrät- keineswegs selbstverständlich ist und mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Narrenmutter Heidi Maier hat schon vor ein paar Jahren einen Großteil der Narrenwäsche angefertigt, dieses Jahr haben sich erstmals auch zwei Tiengener Schulen engagiert: Drei Klassen der Schule am Hochrhein (Standort Tiengen) haben im Fach HWT (Hauswirtschaft/Textiles Werken) Leinen gebastelt, ebenso Schüler der Langensteinschule. Die Leinen der Schüler zieren jeweils ein extra großer Stofffetzen, den Narrenmutter Heidi mit Logo und Namen der Schulen versehen hat. Das Aufhängen der Narrenwäsche und der Start des Vorverkaufs für den Düengemer Obed geht einher mit intensiver Probenarbeit der Narrenzunftgruppen.

Alle Gruppen werden beim Düengemer Obed wieder auf der Bühne stehen. Das diesjährige Motto "Zirkus" ist für Zunftmeister Ralf Siebold ebenso naheliegend wie konsequent, weil "es bei uns eigentlich immer ein Zirkus ist." Ob neben artistischen Glanzleistungen auch waghalsige Tiernummern zu sehen sein werden, soll nicht verraten werden. Auf jeden Fall will die Narrenzunft, unterstützt von passenden Kostümen der Besucher, aus der Stadthalle ein riesiges Zirkuszelt machen.

Der Düengemer Obed