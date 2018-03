Waldshut-Tiengen Tiengen bekommt neuen Möbelmarkt und Fitness-Studio

Der Bebauungsplan im Unteren Galgenhölzl (ehemals Martin-Stoll-Areal) in Tiengen ist beschlossen. Der Gemeinderat beschließt dabei Verkehrs-Auflagen, die der Investor zu erfüllen hat.

Der Bebauungsplan am Unteren Galgenhölzle (ehemals Martin-Stoll-Areal) in Tiengen nimmt Formen an. Laut Roswitha Szymkiewicz vom Bauverwaltungsamt wird auf der Fläche unter anderem ein Fitness-Studio und ein Möbelmarkt entstehen. Ebenso liegt die Genehmigung für den Bau eines 3633 Quadratmeter großen Gebäudes für Sanitär- und Heizungsfachbedarf vor.

Freiflächen bleiben übrig

Noch unsicher ist, ob sich im Bebauungsgebiet eine Taxizentrale und ein Fliesenlager für Großhändler ansiedeln. Sollten alle diese Unternehmen dort ihren Platz finden, blieben immer noch Freiflächen übrig, die städtebaulich genutzt werden könnten.

Kein Innenstadt-Sortiment im Angebot

Im anstehenden Gewerbegebiet dürfen die Einzelhandelsbetriebe kein Innenstadt-Sortiment anbieten. Damit soll der Handel in den Innenstädten von Waldshut und Tiengen vor Kundenverlust geschützt werden. Für Diskussionen sorgte im Bauausschuss des Gemeinderats die Frage nach der Verkehrsanbindung in das Gebiet. Größte Herausforderungen sehen die Ausschuss-Mitglieder Markus Ebi (CDU), Sylvia Döbele (SPD), Alfred Scheuble (FW) und Harald Ebi (FDP) in der Anbindung des Verkehrs vom Areal zur Ortsdurchfahrt.

Verkehrsanbindung soll geprüft werden

Gemäß des Beschluss muss der Eigentümer und Investor des Grundstücks nun ein Nutzungskonzept für das gesamte Areal vorlegen. Sollte sich ein hohes Verkehrsaufkommen abzeichnen, muss nachgewiesen werden, dass die Anbindung an die Landestraße 159 für die Kundenzufahrt leistungsfähig genug ist.

Auf Antrag von CDU-Stadtrat Markus Ebi beschloss der Ausschuss, dem Antrag der Stadtverwaltung zum Bebauungsplan mit folgender Ergänzung zu folgen: Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag zu schließen, der die Verkehrssituation regelt und mit einer zwingenden Übernahme der Kosten durch den Investor. Mit dieser Ergänzung nahm der Gemeinderat den Beschluss des Bebauungsplans einstimmig an.