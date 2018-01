Waldshut Thomas Scheibel komponiert ein Lied für das Freibad und 42 Musiker spielen es

42 Musiker nehmen das Stück "Waldshuter Wasserspiele" auf. Thomas Scheibel vom Verein Pro Freibad Waldshut komponiert den Marsch auf Anregung des Musikzugs St. Florian für das Wunschkonzert an der Chilbi.

„Heute bin ich fast nervöser als bei der Waldshuter Chilbi! Denn da weiß ich genau, was mich erwartet“, sagt Thomas Scheibel, Musiker und stellvertretender Vorsitzender des Vereins Pro Freibad Waldshut. Er hat den Marsch "Waldshuter Wasserspiele" komponiert, der im Proberaum der Stadtmusik aufgenommen wurde.

Dazu hatte der 46-Jährige einen Aufruf gestartet: Jeder Blasmusiker war eingeladen, an der Aufnahme mitzuwirken. Dem Aufruf folgten 42 Musiker, zum Erstaunen aller. „Ich hätte nie gedacht, dass heute so viele auftauchen würden“, freute sich Scheibel, der extra seinen 14-jährigen Sohn als Kesselpauker zur Unterstützung mitgebracht hatte. Viele Musiker kamen von der Stadtmusik Waldshut oder vom Musikzug St. Florian der Feuerwehr. Einige Musiker gehören keinem Verein an und freuten sich, wieder einmal in einer Gruppe zu musizieren. Viele der Anwesenden wollten Thomas Scheibel unterstützen, "aus Freundschaft zu Thomas", wie Andreas Hausy, Abteilungskommandant des Musikzugs St. Florian, ausdrückte.

Die Idee für das Stück kam von den Florianern. Sie geben jährlich an der Chilbi ein Wunschkonzert. Das Orchester entschloss sich, einen Teil des Erlöses von der Chilbi 2017 an den Verein Pro Freibad Waldshut zu spenden. Dafür sollte ein eigenes Stück komponiert werden. Diese Aufgabe übernahm Thomas Scheibel: „Wir versuchen nette Aktionen, bei denen man Spaß hat, mitzumachen.“ Der Marsch „Waldshuter Wasserspiele“ greift die Melodie des Liedes „Pack die Badehose ein“ und den Marsch der Waldshuter Chilbi auf und hatte Uraufführung bei der Chilbi.

Zu Beginn der Aufnahmen mit einem Digitalrecorder wurden die "Waldshuter Wasserspiele" geprobt, Plätze wurden getauscht oder Noten angepasst. Dann ging es an die Aufnahmen. Dabei konnte man den Musikern die Konzentration ansehen. Es wurden zwei Aufnahmen gemacht. Diese werden nun von Thomas Scheibel angehört und auf die Qualität geprüft. Falls die Aufnahmen gelungen sind, wird er vorraussichtlich die Aufnahmen auf der Internetseite des Vereins Pro Freibad (www.pro-freibad-waldshut.de) veröffentlichen.