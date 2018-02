Waldshut-Tiengen Theatersaison geht mit dem Kaukasischen Kreidekreis zu Ende

Mit der Aufführung von Berthold Brechts Kaukasischem Kreisekreis ist die städtische Theatersaison zu Ende gegangen. In dem Stück präsentierten sich zwölf Schauspieler in 70 Rollen. Für Kulturamtsleiter Hartmut Schölch war die Aufführung ein versöhnliches Ende der Saison.

Es war ein gelungener Abschluss der diesjährigen Theatersaison: In der erfreulich gut besuchten Tiengener Stadthalle wurde vom Euro-Studio Landgraf das Schauspiel „Der Kaukasische Kreidekreis“ von Bertolt Brecht aufgeführt. Das opulente Stück mit zwölf Schauspielern in 70 Mehrfachrollen ist ein Klassiker unter Brechts epischen Theaterstücken, mit denen er vor über 70 Jahren berühmt wurde. Regie führt der in der Region bereits bekannte Schauspieler Peter Bause, der gleichzeitig auch die Rolle des Sängers und des Richters Azdak spielte. Es geht im Stück um den Streit zweier Frauen um ein Kind – hier die leibliche Mutter, die das Kind sträflich vernachlässigt hat, dort die Dienstmagd Grusche, die es unter großen Opfern aufzieht.

Die Bühne (Ion Itoafa) ist einzig durch mehrere Vorhänge aufgeteilt, im Hintergrund eine angedeutete Holzfestung. Hier entstehen im Laufe des Abends durch wenige Handgriffe die verschiedensten Schauplätze – der Platz vor dem Palast des Gouverneurs, ein unwegsames Gebirge, die Holzkate einer Bäuerin, ein Krankenzimmer oder der Richtplatz mit Richterstuhl und Galgen. Da wird geräumt und gepackt, geschleppt und umgestaltet. So wird der Zuschauer in ein burleskes, turbulentes und oft skurriles Geschehen mitgenommen, ausschweifend und detailbesessen ausgespielt. Und damit er die Hintergründe und Geschehnisse versteht, wird er durch einen begleitenden Berichterstatter und Kommentator (Peter Bause) informiert, meist unterstützt von einem Akkordeonspieler (Clemens Bernhard Winter). Die Schauspieler selbst tragen – ganz im Sinne Brechts – zur Verfremdung herrlich ausdrucksvolle Gesichtsmasken.

Eigentlich besteht das Stück aus zwei Handlungen: Hier das Schicksal des Kindes und der tapferen Dienstmagd Grusche (anrührend und überzeugend gespielt von Marianne Thies). Dort der Richter Azdak (temperamentvoll dargestellt von Peter Bause), der den Streit um das Kind auf höchst eigenwillige Art löst. Doch dazwischen hat Brecht viele – vielleicht zu viele – eigenständige Nebenschauplätze geöffnet. Durch rasend schnelles Sprechtempo bleibt der Text auch nicht immer verständlich. Aber beim gesamten Team überzeugt die Spielleidenschaft, etwa die skurrilen Momente bei einer improvisierten Trauung am Bett eines vermeintlich Todkranken oder die zarten Liebesszenen zwischen Grusche und ihrem Verlobten. Theatralischer Höhepunkt schließlich die aberwitzigen Richterszenen von Azdak. Nur so komödiantisch kann man heute wohl noch Brecht inszenieren. Viel Beifall nach mehr als zweieinhalb Stunden!