von Ursula Freudig

Sie nennen sich selbst eine Untergattung der Blaumeisen, aber mit lieblichem „Gezwitscher“ haben sie nichts am Hut. Bei „The Roaring Tomtits“ – übersetzt die brüllenden Blaumeisen – geht es richtig zur Sache. Wenn die Leadsängerinnen Elli Rünzi und Daniela Leber, Gitarrist Rafael Herrmann, Multi-Instrumentalist Volker Simon sowie der Drummer Bernd Granacher loslegen, gehen nach eigener Aussage, selbst Raubvögel in volle Deckung. Zu erleben ist die Acoustic-Rock-Band am kommenden Dienstag, 7. Mai, in der katholischen Pfarrkirche in Tiengen im Rahmen des achten Kinder-für-Kinder-Konzerts des Kiwanis Club Waldshut-Tiengen.

Vier Musikgruppen treten auf

Vier Musikgruppen treten auf: Zwei Schulchöre, eine Jugend-Blasmusik und „The Roaring Tomtits“ als Kontrastprogramm. Die Band ist noch jung. Im Februar hatte sie ihr Debüt-Konzert im Cafe "Verkehrt" in Murg-Oberhof. Die Mitglieder haben jahrzehntelang in teilweise überregional bekannten Bands wie Popcorn, Slamjam, oder Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks gespielt.

The Roaring Tomtits sind eine Coverband, die in Unplugged-Versionen das Beste aus 40 Jahren Rock- und Popgeschichte spielt. Zu den Titeln, die in der Pfarrkirche zu hören sein werden, gehören "Don’t be shy" von Imani, "Lash out" von Alice Merton, "Baby Love" von Mother’s Finest und "Hedonism" von Skunk Anansie. Im großen Finale des Kinder-für-Kinder- Konzerts werden sich wie immer alle Mitwirkenden – rund 100 sind es – im Altarraum sammeln und gemeinsam ein Lied singen.

2012 organisierte der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen sein erstes Kinder-für-Kinder-Konzert, das seitdem alljährlich den Mitwirkenden und dem Publikum viel Freude macht. Die Idee des Kiwanis Clubs geht auf: Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, im großem Rahmen bei einem professionell organisierten Konzert ihr musikalisches Können zu zeigen und gleichzeitig zu helfen: Was die Besucher nach Konzertende in die bunten Kiwanis-Spendeneimer werfen geht wieder 1 : 1 an das Tiengener Pfarramt, von wo aus es vor Ort an bedürftige Kinder und ihre Familien verteilt wird.

