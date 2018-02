Gurtweil Tennisspieler in Gurtweil sind gut aufgestellt

Tennisspieler in Gurtweil sind gut aufgestellt

Beim TC Gurtweil gab es eine kleine Veränderung im Vorstand. Neuer Beisitzer wurde Gerd Felber, der Bea Maurer ablöste. Probleme gab es bei der Neubesetzung des Platz- und Hüttenwarts.

Zur Hauptversammlung hatte der TC Gurtweil ins Bruckhaus eingeladen. Nach dem Bericht des Vorsitzenden Martin Hummel standen Teilneuwahlen auf dem Programm. Neuer Beisitzer wurde Gerd Felber, der Bea Maurer ablöste, die zwölf Jahre im Amt war und auch das Vereinsblatt betreute. Probleme bereitete die Neubesetzung des Platz- und Hüttenwarts.

Robin Eisele, der bisher diesen Posten hatte, erklärte, der Zeitaufwand sei ihm inzwischen zu groß geworden, aus beruflichen Gründen müsse er kürzertreten. Außerdem klagte er über mangelnde Unterstützung aus den Reihen des Vereins. Ingo Regel erklärte sich bereit, diesen Posten befristet zu übernehmen, forderte aber gleichzeitig eine größere Unterstützung durch die Mitglieder ein. Die Beisitzer Harald Küpfer und Gerd Felber sagten ihm ihre Mithilfe zu. Sportwart Marco Lehmann berichtete über die Erfolge der drei Vereinsmannschaften, die auch in der neuen Saison wieder in verschiedenen Bezirksligen an den Start gehen.

Jugendwartin Gabi Walde wies auf die rege Teilnahme bei den Trainingseinheiten für Kinder hin, an denen im Schnitt zehn Kinder teilnehmen. Kassierer Michael Künzler bilanzierte ein knappes Plus in der Kasse. und bekam dafür Applaus.

Beschlossen wurde, den Gästebeitrag von fünf auf zehn Euro je Stunde anzuheben. Im Schnitt werde ohnehin länger gespielt, hieß es, sodass sich der Betrag, auch im Vergleich mit anderen Vereinen, im Rahmen bleibe. Der Verein hat derzeit 80 Mitglieder, davon 50 aktive, inklusive Kinder.