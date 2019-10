Tiengen – Autoenthusiasten dürfen sich schon jetzt auf das kommende Wochenende freuen: Am Samstag 5. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und Sonntag 6. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, lädt das Autohaus Stoll in seine Filiale in Waldshut-Tiengen zum Tag der offenen Tür ein. Besucher erwartet neben der großen VW-, VW-Nutzfahrzeuge- und Audi-Ausstellung des Autohauses auch ein interessantes und kurzweiliges Rahmenprogramm.

In der Gemütlichkeit des Wochenendes können Interessierte das ganze große Spektrum der vielen bei Stoll angebotenen Fahrzeuge probesitzen und -fahren. Unter den ausgestellten Modellen sind auch die neusten Entwicklungen der oben genannten Hersteller. Und so kommt auch die moderne E-Mobilität nicht zu kurz: Mehrere aktuelle Modelle präsentieren die Faszination von elektrischen Antriebslösungen. Die Berater vor Ort freuen sich darauf, zu allen Fragen Auskunft zu geben.

Für Fans der Leistungssteigerung wird Tuner APR mit seinem Verkaufs-Truck und einem mobilen Leistungsprüfstand vor Ort sein. Auf diesem kann die Ausgangsleistung eines Autos gemessen und direkt mit den Ergebnissen der leistungssteigernden Maßnahmen des Tuners verglichen werden. Wer es so richtig sportlich ab Werk mag, wird vom Besuch des Porsche-Clubs Hochrhein begeistert sein. Mehrere Mitglieder sind mit einem Informationsstand und verschiedenen Ikonen aus unterschiedlichen Epochen der Automobilgeschichte vor Ort. Aber nicht nur die Sportlichkeit, auch die Sicherheit hat bei Stoll einen hohen Stellenwert: der ADAC bietet an beiden Tagen Informationen und die Möglichkeit zum Ausprobieren eines Überschlagssimulators an.

Rahmenprogramm

Natürlich darf es bei so viel Automobiltechnik nicht an leckerer Verpflegung fehlen. Am Sonntag reicht das Autohaus direkt vor Ort zubereitetes Spanferkel. Darüber hinaus gibt es während der Nachmittagsstunden an beiden Tagen reichlich Kaffee und Kuchen.

Und auch sonst präsentiert sich das Autohaus Stoll als Gastgeber einer runden Wochenendveranstaltung, an der nicht nur Automobilisten, sondern auch Kinder ihren Spaß haben sollen. Dafür sorgt das Team mit einem spannenden Bobby-Car-Rennen, einer großen Hüpfburg, einem Glücksrad sowie einem Gewinnspiel mit tollen Preisen. Die Live-Übertragung der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft wird ebenfalls vor Ort gezeigt.