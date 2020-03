von Matthias Ebner

Der Unterricht für verschiedene Übungsgruppen im Tanzsportclub Waldshut (TSC) Blau-Weiß soll bis zum Ende der Osterferien aus Vorsichtsgründen wegen des Coronavirus ausgesetzt werden. Dies entschieden die Mitglieder des Clubs in der Hauptversammlung im Vereinssaal im Kornhaus in Waldshut. Die Trainingspause für die Übungsgruppen wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen. In den vielen verschiedenen Gruppen gibt es sowohl Erwachsene als auch Kinder.

Einen Rückblick über das Vereinsjahr 2019 gab die Vorsitzende Birgit Lieschke. So beteiligten sich die Vereinsmitglieder an der Stadtputzede und säuberte den Rheinweg. Am Tag der offenen Tür im Mai vergangenen Jahres hatte der Verein guten Zuspruch der Öffentlichkeit, ebenso gut belegt waren die Hochrhein-Tanzsporttage. Auch am Chilbi-Umzug nahm der Verein teil und absolvierte bei der Chilbi einen Auftritt.

Für das diesjährige Vereinsjahr gab die Vorsitzende Birgit Lieschke einen Ausblick. So sind die Hochrhein-Tanzsporttage für den Mai geplant. „Wir suchen noch Turnierleiter und Übungsleiter“, erklärte Birgit Lieschke. Klaus Brehm konnte in Vertretung des Kassenwartes ein Plus in der Kasse bekanntgeben. Wolfgang Lieschke als Sportwart berichtet über sportliche Erfolge der Turnierpaare. „Wir haben insgesamt neun Turnierpaare“, informierte Wolfgang Lieschke. Die Paare beteiligten sich an veschiedenen Turnieren, beispielsweise in Berlin, Hamburg, Speyer und Tübingen und belegten vordere Plätze. Als neuer Kassenwart wurde Werner Siebold gewählt. Wiedergewählt wurden der stellvertretende Vositzende Klaus Brehm, Veranstaltungswart Manfred Schlegel, und der Hallenwart Wolfgang Ziegler.

Ehrung für Langjährige Mitglieder

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Almut und Albert Fuchs geehrt, für 20 Jahre Mitgliedschaft Jürgen Grunwald und Manfred Henze. 30 Jahre Mitglied sind Volker und Sigrun Bögi, und Thomas Fellner.

Grußworte sprach Willy Riegger als Vertreter des Sportausschusses Waldshut. Er kündigte einen Sporttag für Sportvereine an. Der Termin soll an einem Samstag sein, das Datum steht noch nicht fest.