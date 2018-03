Waldshut-Tiengen Tanzsportclub Blau-Weiß sucht dringend Mitglieder

Die Vorsitzende des Tanzsportclubs Blau-Weiß, Birgit Lieschke, will die Werbung für den Verein intensivieren. Ehrung für Klaus Brehm, der seit 30 Jahren dabei ist.

Waldshut (sus) „Wir brauchen dringend neue Mitglieder“, appellierte Birgit Lieschke, Vorsitzende des Tanzsportclub Blau Weiß Waldshut, in der Hauptversammlung im Kornhaus an die anwesenden Mitglieder. Sie bat alle Mitglieder eindringlich um Werbung für den Verein. Der Tag der offenen Tür sei immer ein voller Erfolg, bringe aber insgesamt wenig neue Eintritte, sagte Lieschke in ihrem Jahresrückblick. Sie hoffe hier auf die neue Anfängergruppe Standard/Latein, die im April mit Carola Schlegel starte.

Der vierteljährliche Tanzabend habe erfreulicherweise inzwischen sein Stammpublikum und der Herbsttanz sei der am besten besuchte Tanzabend gewesen, fuhr Lieschke fort. Auch beim Ferienprogramm der Stadt (Fez) ist der Verein vertreten und ein weiterer Nachmittag ist den Kindern aus Ritschow gewidmet, die einmal jährlich zu Besuch kommen. Das letztjährige Fez sei "der Renner gewesen" und auch die Kinder aus Ritschow hätten viel Spaß gehabt.

In den Kindergruppen sei die Stimmung gut und die Gruppen sind sehr erfolgreich, ergänzte Veranstaltungswartin Rosemarie Pohl. Auf mehr Nachwuchs bei den Tanzmäusen hofft indes Jugendwartin Sigrun Bögi. Erfolgreich waren die neun Turnierpaare unterwegs, berichtete Sportwart Wolfgang Lieschke. Die Paare haben sich bei den Turnieren in Waldshut und auswärts den zweiten und fünften Platz geholt.

Mit dem altbewährten Vorstand geht der Tanzclub in das neue Vereinsjahr. Wieder gewählt als stellvertretender Vorsitzender wurde Klaus Brehm. „Ich bin froh, dass Du weiter machst“, lobte ihn die Vorsitzende. Kassenwart bleibt Ekkehard Pohl, als Kassenprüfer wiedergewählt wurde Jörg Borer. Rosemarie Pohl bleibt Veranstaltungswartin, das Amt des Hallenwarts übernimmt weiterhin Wolfgang Ziegler. Auch Jugendwartin Sigrun Bögi bleibt im Amt.

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Andrea und Werner Siebold geehrt. „Macht weiter so, seid aktiv“, ermunterte die Vorsitzende das Paar. Seit 30 Jahre dabei ist Klaus Brehm. „Schön, dass Du es so lange ausgehalten hast“, dankte ihm Lieschke. Im März ist ein Frühlingstanz geplant und auch bei der Stadtputzede hofft die Vorsitzende auf viele Teilnehmer. Für 2018 wünsche sie sich viele Tanzpaare auf der Tanzfläche, mehr Mitglieder und mehr Gemeinschaft im Verein, schloss Lieschke die Versammlung.