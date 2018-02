Waldshut-Tiengen Tafel Schokolade kostet Ladendieb in Tiengen 100 Euro

Mit der Kaution von 100 Euro, die ein Mann in Tiengen aufgebrummt bekam, hätte er eine ganze Menge Schokolade kaufen können. Er war beim Ladendiebstahl einer Tafel für 1,51 Euro erwischt worden.

100 Euro kostete einen Mann eine Tafel Schokolade am Dienstagabend in Tiengen. Der hohe Preis resultierte aus einer Strafe, die dem 57-Jährigen auferlegt wurde. Der Mann hatte die "Schoggi", die normalerweise für 1,51 EUR zu haben ist, in einem Geschäft geklaut. Dabei wurde der Langfinger erwischt und der Polizei übergeben. Die nahm eine Anzeige entgegen und schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Die setzte eine Kaution in Höhe von 100 Euro fest, für die sich der 57-Jährige eine ganze Palette der leckeren Schokolade hätte kaufen können. Leider hat er die falsche Variante gewählt.