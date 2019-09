von Susanne Schleinzer-Bilal

Fröhliches Stimmengewirr ertönte, Töpfe und Geschirr klapperten und es roch verführerisch nach Gewürzen aus fernen Ländern. In der Schulküche der Waldtorschule in Waldshut hatten sich am vergangenen Freitag 25 Teilnehmer zusammen gefunden, um von syrischen Frauen in die Geheimnisse der arabischen Küche eingeweiht zu werden.

Im Rahmen der interkulturellen Woche von Caritas und Diakonie hatte der Frauentreff Invia das Projekt „Arabisch kochen mit syrischen Frauen“ organisiert. Marwa Mansoure, Ala Shaheen, Alaa Weinkötz, Yaseminen Daha, Malake Jaber, Sawsan Jaber, Nur el-Houda Dadusch, Safaa al Sheikh-Hoob und Manal Edalbi hatten alle Hände voll zu tun. Sie schnippelten Gemüse, kneteten einen Hefeteig, schälten Kartoffeln und Zwiebeln, bereiteten Süßspeisen zu.

Leckere Salate gab es bei Nur El-Houda Dadusch, Regina Hirt und Kathrin Kern (von links). | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Tatkräftig unterstützt wurden sie dabei von den Teilnehmerinnen, die wissbegierig jeden einzelnen Schritt verfolgten und die Rezepte aufschrieben. Natürlich durfte dann auch probiert werden und später wurde auch zusammen gegessen.

„Das schmeckt köstlich“, sagte Maja Lucaczewski und biss genüsslich in ein Stück Kibbe (Hackfleischbällchen). “Mir hat das Kochen total Spaß gemacht“, sagte sie. „Ich finde diese Aktion toll“, bestätigte auch Bernadette Weinkötz. Safaa al Sheikh-Hoob hat Atayef gemacht, eine arabische Süßigkeit.

Kibbe gab es bei Malake und Sawsan Jaber. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Rezept: So wird Atayef gemacht Aus Mehl, Wasser, Milch und Backpulver einen Pfannkuchenteig herstellen. Kleine Pfannkuchen formen und ausbacken. Für die Füllung der Pfannkuchen braucht man kleingehackte Pistazien, Milch, Vanillezucker, Zitronensäure und Mascarpone. Die Milch wird zum Kochen gebracht und mit Zitronensäure vermischt. Danach wird Mascarpone dazu gegeben. Die Pfannkuchen mit der Masse füllen und mit den gehackten Pistazien garnieren. Wer möchte, kann die fertigen Pfannkuchen mit Zucker- oder Rosenwasser tränken. Fertig ist eine köstliche Süßspeise.

Atayef, kleine Pfannkuchen, hatte Safaa al Sheikh-Hoob zubereitet. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Der arabische Kochnachmittag fand im Rahmen der interkulturellen Woche in Waldshut-Tiengen statt, die dieses Jahr das Motto hat „Zusammen leben, zusammen wachsen“. Die interkulturelle Woche findet jedes Jahr in der letzten Septemberwoche statt. Organisiert wird die interkulturelle Woche von Caritas (Anneli Ahnert) und Diakonie (Marion Pfeiffer)