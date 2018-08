von SK

Ein 34 Jahre alter Motorradfahrer verunglückte in der Nacht zum Dienstag auf der B 34 zwischen Waldshut-Mitte und dem Stadtteil Schmittenau schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Er befindet sich in akuter Lebensgefahr, berichtet die Polizei. Gegen 1.15 Uhr überholte der Mann mit seiner Suzuki auf diesem Streckenabschnitt mehrere vorausfahrende Autos. Die Polizei schildert den Unfallhergang so: Aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit geriet der Motorradfahrer nach links und touchierte den Bordstein. Er verlor die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen eine Straßenlaterne. Nach dem Kontakt mit der Laterne stürzte er und blieb auf der Straße liegen. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, soll der Fahrer alkoholisiert gewesen sein. An seiner Suzuki waren laut Polizeibericht falsche Kennzeichen angebracht, die Maschine war weder versichert noch zugelassen. Das Motorrad wurde beschlagnahmt. Dieses wurde schwer beschädigt, der Zeitwert dürfte bei etwa 1000 Euro liegen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden in den Unfall nicht involviert. Die Bundesstraße war bis gegen 4 Uhr komplett gesperrt. Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen, Kontakt 07751/8963-0, übernommen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein