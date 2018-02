Die ersten sechs Wochen des Jahres 2018 waren für das THW Waldshut-Tiengen einsatzreicher als das gesamte Vorjahr. Besonders Sturmtief Burglind hielt die Truppe auf Trab.

Für das Technische Hilfswerk Waldshut-Tiengen waren die ersten sechs Wochen von 2018 einsatzreicher, als das gesamte Vorjahr. Bereits zehnmal sind die Helfer in Blau seit Neujahr ausgerückt, wie Ortsbeauftragter Christian Hipp bei der Hauptversammlung des THW-Fördervereins Waldshut-Tiengen berichtete. Besonders Sturmtief Burglind hielt die Truppe auf Trab, als es im Januar in St. Blasien und Menzenschwand für mehrere Erdrutsche und Überflutungen gesorgt hatte. Die großen Pumpen kamen auch in Lauchringen und in Wutöschingen gegen die Auswirkungen des Hochwassers zum Einsatz, zum Teil sogar im Schichtbetrieb.

Das Technische Hilfswerk veranstaltet am Samstag, den 16. Juni einen Infoabend und lädt hierzu sämtliche andere Hilfsorganisationen ein. An kleinen THW-spezifischen Stationen wollen die Kameraden über sich, ihre Arbeitsweise und die neusten Entwicklungen informieren. Durch die Bündelung an einem Tag soll den gegenseitigen Besuchen der Kommandanten und ihrer Stellvertreter effizient Rechnung getragen werden. Einen Tag später, am Sonntag, 17. Juni, ist die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, wo ebenfalls an den genannten Stationen informiert und vorgeführt wird. "Das Wochenende wird spannend", verspricht Hipp.

Fördervereinsvorsitzender und Zugführer in Personalunion Sven Marzian berichtete von einer erfolgreichen Spendensammlung bei regionalen Unternehmen, durch die 4000 Euro zusammengekommen sind. Von dem Geld wurde ein großes Mannschaftszelt angeschafft, das sowohl die Arbeit bei längeren Einsätzen erleichtern, als auch bei Jugendzeltlagern zum Einsatz kommen soll.

Zum Abschluss informierte Hipp über das im November eingeführte neue Alarmierungssystem, welches sich an dem der Feuerwehren ausrichtet. Hierdurch soll die Alarmierung differenzierter und effizienter gestaltet werden. Der Vorstand des Fördervereins wurde einstimmig entlastet.