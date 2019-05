von Susanne Schleinzer-Bilal

Für viele Lacher und immer wieder stürmischen Applaus sorgte die Komödie „Maskenball am Campingplatz“, die von der Katholischen Frauengemeinschaft im katholischen Pfarrsaal Tiengen aufgeführt wurde. Schauspieler in Bestform, eine liebevoll gestaltete Kulisse und ein Drehbuch, das immer wieder für Heiterkeitsausbrüche sorgte, waren im vollbesetzten Pfarrsaal Garanten für einen unterhaltsamen Abend. Erna und Eugen Bagger (Rosi Dörflinger und Heike Scharf), Gustav (Dela Funk) und Ilse Strössel (Irma Schuster), Berta (Regina Bennek) und Siegfried Pellmann (Tanja Hilpert) sind seit 25 Jahren Dauercamper am Schluchsee, wo sie sich wie zu Hause fühlen. Die drei Ehepaare verstehen sich gut, kleine Sticheleien untereinander gehören dazu. Eines Tages taucht ein neuer Wohnwagen auf ihrem Campingplatz auf, eine „Rostlaube“, die ihnen die Sicht auf den See versperrt. Dazu soll es einen neuen Pächter geben, der einen Teil des Strands in eine FKK-Zone umwandeln will. Die Damen sind von der „Strandmeile Adonis“ wenig begeistert, die Herren scheinen nicht ganz abgeneigt. Platzwartin Isolde Zeltig (Anneliese Keller) verteilt inzwischen Masken an die Camper, damit sie sich „nicht genieren, wenn sie an den Nacktbadestrand gehen“, der am Abend offiziell eröffnet werden soll. Aber wer wohnt denn nun in der „Rostlaube“, aus der immer wieder laute Musik ertönt? Vielleicht langhaarige Hippies? Der Verdacht soll sich bald bestätigen. Die fesche Lori (Angelika Duttlinger) und die coole Chrissi (Christine Boger) haben so gar nichts gemein mit den alteingesessenen Ehepaaren auf dem Campingplatz. Dazu wohnen sie noch mit einem Mann zusammen, den sie Tscho (Gisela Sailer) nennen. Erna, Ilse und Berta schmieden einen Plan. Einen textilfreien Strand, das können sie nicht dulden. Sie werden demonstrieren. Mit einem Transparent mit der Parole „Unser Strand soll sauber bleiben, darum werden wir euch vertreiben“ machen sie sich auf den Weg ans Ufer, nicht ahnend, dass auch ihre Männer sich heimlich auf den Weg zur Strandparty gemacht haben. Das führt natürlich zu ungeahnten Turbulenzen, zu Ehemännern mit Blessuren und in falschen Betten und bringt schließlich Polizist Alois Wichtig (Rita Maximilian)auf den Plan. Seine Ermittlungen werden allerdings erschwert, weil niemand etwas gehört oder gesehen haben will. Da ist allerdings noch dieser Fotoapparat – was ist darauf zu sehen? Natürlich endet alles ganz anders als erwartet – wer es wissen will, kann eine der weiteren Vorstellungen besuchen:

Wiederholungen sind am 10. und 11. Mai im Pfarrsaal jeweils um 19.45 Uhr.