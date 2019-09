Höchenschwand (pic) Seit inzwischen 20 Jahren findet alle zwei Jahre der Strohfiguren-Wettbewerb statt. Dabei ist handwerkliches Geschick gefragt, um die Figuren in Größe und Pracht erstrahlen zu lassen. Auch in diesem Jahr haben sich die teilnehmenden Vereine wieder einiges einfallen lassen, um wunderschöne Skulpturen zu erschaffen.

Natürlich gibt es in den sechs Ausstellungswochen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, sodass sich auch ein Wiederholungsbesuch lohnt. So zeigen zum Beispiel die „Drescherburschen vom Estelberg“ aus Albbruck wie in der früheren Zeit gedroschen wurde und wie schweißtreibend und staubig diese Arbeit war. Außerdem besuchen Alpakas das Ausstellungsgelände und diverse musikalische Höhepunkte werden die Besucher erfreuen. An dem Wochenende, an dem die Höchenschwander Feuerwehr die Bewirtung übernimmt, werden historische Feuerwehrfahrzeuge zu sehen sein. Das gesamte Rahmenprogramm kann auf der Homepage der Tourist Information Höchenschwand eingesehen werden. Ein Höhepunkt des Strohskulpturenwettbewerbes ist natürlich immer die Prämierung. Wie bei früheren Wettbewerben auch entscheiden die Besucher durch die Abgabe einer Stimmkarte über den Sieger des Wettbewerbes. Den handgeschnitzten Wanderpokal erhält der Verein, dessen Skulptur die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Der Pokal verbleibt dann für zwei Jahre beim jeweiligen Verein. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Das Team des Bauernmarktes übernimmt die Bewirtung an den Werktagen von 9 bis 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag übernehmen die Vereine von 10 bis18 Uhr den Ausschank und die Verpflegung.

Auskünfte: Tourist-Information Höchenschwand, Tel: 07672/481¦80, Fax: 07672/48¦18¦10, per E-Mail (info@hoechenschwand.de)

Weitere Infos gibt es im Internet:

www.hoechenschwand.de, www.strohskulpturen.de

