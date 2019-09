von sk

Nach einem Streit zwischen mehreren Männern in einer Unterkunft in Waldshut wachte ein 29-Jähriger in seinem Bett mit einer gebrochenen Nase auf. Vorausgegangen war laut Polizeibericht eine Auseinandersetzung über die Zimmerbelegung. Die Polizei wurde am vergangenen Mittwoch gegen 21 Uhr gerufen, doch hatten sich bei ihrem Eintreffen die Gemüter wieder beruhigt. Alle wurden ermahnt, sich friedlich zu verhalten. Gegen 22.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass der 29-Jährige im Schlaf geschlagen worden sei, ihm war die Nase gebrochen worden. Der Tatverdächtige, ein 34 Jahre alter Mann, wurde in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich und musste von den Beamten überwältigt werden, wie es im Polizeibericht heißt.