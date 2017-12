Waldshut-Tiengen Streit endet mit Schwerverletztem

Bei einem Streit unter Flüchtlingen ist in der Nacht zum Samstag ein 20-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich in einem Stadtteil von Waldshut-Tiengen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei waren kurz vor Mitternacht zwei junge Männer, die gemeinsam ein Zimmer in einer Privatunterkunft bewohnen, in Streit geraten. In dessen Verlauf soll ein 21-Jähriger auf den anderen mit einem Messer eingestochen haben.

Ein Zeuge griff ein und hielt den Tatverdächtigen mit einem Besen in Schach. Der Mann brachte das schwer verletzte Opfer in Sicherheit und leistete Erste Hilfe. Die über Notruf alarmierte Polizei überwältigte den alkoholisierten mutmaßlichen Täter und nahm ihn vorläufig fest. Das 20-jährige Opfer wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen beantragte gegen den 21-jährigen Beschuldigten Haftbefehl. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.