vor 3 Stunden SK Waldshut Streit am Busbahnhof: Lebensgefährlicher Stich in den Rücken

Über die lebensgefährliche Verletzung eines Mannes am Waldshuter Busbahnhof hat die Polizei berichtet. Der 32-Jährige sei mit zwei Kontrahenten in einen Streit verwickelt gewesen und habe einen Stich in den Rücken erlitten.