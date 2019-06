von Susann Duygu-D'Souza und Verena Wehrle

Auch umsichtigen Autofahrer kann es passieren, wegen Falschparkens einen Strafzettel zu bekommen oder geblitzt zu werden. In Waldshut-Tiengen wurden in den vergangenen drei Jahren jährlich durchschnittlich über 28 000 Parkverstöße registriert. Geschwindigkeitskontrollen gab es durchschnittlich 100 in der Stadt. Jürgen Wiener, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes und Leiter der Ortspolizeibehörde: „Wir haben im Schnitt 2799 beanstandete Geschwindigkeitsüberschreitungen jährlich.“ Entgegen weit verbreiteter Ansichten, macht die Stadt aber keine Gewinne durch die Einnahme von Bußgeldern.

Klaus Lang, Kämmerer der Stadt Waldshut-Tiengen: „Die Einnahmen durch die Bußgelder im Straßenverkehr liegen jährlich bei rund 508 000 Euro, die Ausgaben für die Kontrollen betragen aber 530 000 Euro. Der größte Teil wird dabei mit rund 500 000 Euro für Personal und etwa 30 000 für EDV und die Messgeräte verwendet.“ Die Stadt macht also keinen Gewinn aus den Kontrollen. Tempokontrollen sollen der Sicherheit dienen, denn die Hauptursache für Unfälle im Straßenverkehr sind laut Unfallstatistik der Polizei zu schnelles Fahren. Jürgen Wiener, stellvertretender Ordnungsamtsleiter, betont: „Ziel der Geschwindigkeitskontrollen ist vor allem die Reduzierung von Unfallgefahren und die Reduzierung von Lärmemissionen.“

Kontrolliert wird derzeit an etwa 90 verschiedenen mobilen Messstellen, informiert Wiener. „Gemessen wird unter anderem an Unfallschwerpunkten, in Bereichen, in denen unsere Statistikgeräte stark erhöhte Geschwindigkeiten auswerten und in Bereichen mit Anwohnerbeschwerden.“ Bei allen Kontrollen gibt es für Wiener aber auch manchmal Grund zu Freude, denn „nach dem Grundsatz Prävention vor Repression freue ich mich am meisten über die ganz seltenen Kontrollen, bei denen wir gar keine Verstöße feststellen.“ Weiter betont er, dass die Arbeit mit mobilen Blitzgeräten allein der Prävention gelte.

Dass die Parkplätze in der Stadt kostenpflichtig sind, dient laut Klaus Lang, Kämmerer der Stadt Walshut-Tiengen, allein dazu, für Ordnung zu sorgen und nicht, um die Stadtkasse aufzubessern. „Wären die Parkplätze kostenlos und gäbe es keine Kontrollen, würden viele Autofahrer die Parkplätze blockieren. Diejenigen, die sporadisch zu uns zum Einkaufen kommen, würden keinen Parkplatz bekommen. Somit dienen die Kontrollen als reines Steuerungsinstrument.“ Kontrolliert wird in der Stadt vom Gemeindevollzugsdienst, der im Juli 1977 in Waldshut-Tiengen eingerichtet wurde. Als häufigste Ausrede hören die Mitarbeiter übrigens: „Ich war nur kurz Brötchen holen“, „Ich musste nur schnell jemanden abholen“ oder „Beim Arzt ging es länger als gedacht“.

Wie hoch die Buße bei einem Strafzettel ist, richtet sich nach dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten, informiert Wiener. Der niedrigste Satz beträgt dabei zehn Euro (zum Beispiel kein Parkschein gelöst) und endet bei 35 Euro (nichtberechtigtes Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz). Schwerwiegendere Parkverstöße, wie beispielsweise Parken in der Feuerwehrzufahrt mit Behinderung der Rettungsfahrzeuge, werden höher bewertet. Hier werden Bußgelder bis 65 Euro festgelegt, sagt Jürgen Wiener.

Das sagen Autofahrer zur Verteilung von Strafzetteln

Daniela Storz (42), Hausfrau aus Wutöschingen: „Ich habe schon Strafzettel bekommen, weil ich zu schnell gefahren bin. Das passiert eben, wenn man unachtsam ist. Aber die Strafen waren bisher zum Glück nie höher als zehn bis 15 Euro, und das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Solche Geschwindigkeitskontrollen finde ich wichtig, um den Verkehr in den Griff zu kriegen.“ (kas) | Bild: Katharina Schlegel