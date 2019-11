von Matthias Ebner

Bei der Kreisschau der Rassekaninchenzüchter, die am vergangenen Wochenende beim Kleintierzuchtverein in Waldshut abgehalten wurde, gab es Pokale und Preise. In der Vereinsanlage in der Liedermatte beim Kraftwerk am Rhein gab es 115 Tiere zu sehen. Insgesamt waren Tiere in 18 Rassen und 20 Farbschlägen von 18 Altzüchtern und drei Jungzüchtern aus fünf Vereinen zu sehen.

Vereinskreismeister wurde Öflingen vor Waldshut und Lörrach-Stetten auf dem dritten Platz. Als Kreismeister wurden ausgezeichnet Marion Turbeis (Öflingen), Sven Hofmann (Öflingen), die Zuchtgemeinschaft Ihli (Schachen), der Kreisvorsitzende Peter Wunderle (Öflingen), Markus Albiez (Lörrach-Stetten), die Zuchtgemeinschaft Hübsch (Schachen), Stefan Schulz (Rheinfelden), Horst Büch (Waldshut), Petra Kuret (Lörrach-Stetten), Claudia Wunderle (Öflingen), Daniela Wunderle (Öflingen), und Hans Gregoric (Waldshut).

Bei der Jugend gewann Raul Turbeis (Öflingen), Shenica Turbeis (Öflingen), und Szusannah Hübsch (Schachen). Einen Sonder-Ehrenpreis erhielten Mario Turbeis (Öflingen), Horst Büch (Waldshut), und Claudia Wunderle (Öflingen). Bei der Lokalschau wurde Vereinsmeister des Kleintierzüchter-Vereins Waldshut Horst Büch, auf den zweiten Platz kam Hans Gregoric, den dritten Rang belegte Michaela Bär.