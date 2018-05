Waldshut-Tiengen Start der Unterschriftenaktion zur Rettung des Waldshuter Freibades

Der Verein Pro Freibad will mindestens 1300 Unterschriften sammeln, um mit einem Bürgerbegehren den Beschluss des Waldshut-Tiengener Gemeinderates, das Freibad Tiengen zu sanieren und das Freibad Waldshut zu schließen, aufzuheben. Ein möglicher Bürgerentscheid müsste noch in diesem Jahr erfolgen.

Der Verein Pro Freibad setzt alles daran, das Waldshuter Freibad am Rheinufer über seine vermeintlich letzte Saison hinaus zu erhalten. Mit einer an Christi Himmelfahrt gestarteten Aktion sollen genügend Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt werden. Daraus könnte noch in diesem Jahr ein Bürgerentscheid werden. Greift der Rettungsring, dann stimmen die Bürger aus der gesamten Stadt darüber ab, ob das Waldshuter Freibad auch in den kommenden Jahren öffnet.

Großer Zuspruch im Bad-Café

Weitere Informationen Der Verein Pro Freibad will ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Freibades in Waldshut auf den Weg bringen

Trotz schlechten Wetters waren zahlreiche Unterstützer ins Bad-Café des Freibades gekommen. Am Ende waren die ersten Listen mit 60 Unterschriften gefüllt. Ziel des Bürgerbegehrens ist der Beschluss des Gemeinderats nur das Freibad Tiengen zu sanieren und das Freibad Waldshut zu schließen.

Am Tag danach sprach Christiane Maier, Vorsitzende von Pro Freibad, von einer „total netten Atmosphäre und einer fröhlichen Stimmung“, die im Bad-Café geherrscht habe. Und: „Mit dem Ergebnis von 60 Unterschriften bin ich total zufrieden.“

Denn es hätten sich nicht nur die erwähnten 60 Bürger aus Waldshut und Tiengen in die Listen eingetragen, sondern etliche von ihnen hätten sich Listen mitgenommen, um damit in ihrem Quartier weitere Unterschriften zu sammeln.

Es braucht 1300 Unterschriften

Bis zum 10. Juni soll das Ziel von etwa 1300 Unterschriften erreicht sein, so Christiane Maier im Gespräch mit unserer Zeitung. Spätestens am 20. Juni müssen die Listen bei der Stadtverwaltung abgegeben werden. Dass die gesetzlichen Vorgaben erreicht werden, davon ist Christiane Maier überzeugt: „Wir sind uns sicher, dass wir die notwendigen Unterschriften zusammenbekommen. Der Zuspruch ist so groß momentan.“

Die Listen lägen zudem in vielen Geschäften und Cafés in Waldshut aus. Geplant ist weiterhin eine Aktion auf der Kaiserstraße.

Positives Gespräch mit OB Frank

Parallel zum Start der Unterschriftenaktion habe es auch ein weiteres Gespräch mit Oberbürgermeister Philipp Frank gegeben, so Christiane Maier. Auch wenn es dabei weiterhin unterschiedliche Vorstellungen zum Kostendeckungsvorschlag für eine Freibaderhaltung gegeben habe, hält Christiane Maier einen Kompromiss für möglich. Eine entsprechende Formulierung soll in den kommenden Wochen gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung gefunden werden.

So geht es weiter

Wie geht es weiter, wenn der Verein Pro Freibad die notwendigen 1300 Unterschriften zusammen hat? Danach entscheidet der Gemeinderat, ob das Bürgerbegehren formell zulässig ist. Wenn ja, kommt es zum Bürgerentscheid.

Aufgrund verschiedener Fristenregelungen würden, ein Ja des Gemeinderates vorausgesetzt, die Bürger von Waldshut-Tiengen noch vor Weihnachten an die Urnen gebeten, um ihr Votum über die Zukunft des Waldshuter Freibades abzugeben.

Ihr Optimismus basiert auch auf der Tatsache, dass das Mitgliederwachstum von Pro Freibad noch immer nicht gebremst sei. Aktuell hat der Verein mehr als 1520 Mitglieder. Weitere seien auch durch die Unterschriftenaktion hinzugekommen.

Beispielsweise auch ein Ehepaar aus Tiengen, das an Himmelfahrt ins Bad-Café gekommen sei, um seine Unterstützung zu bekunden. Und Christiane Maier hält die Gräben zwischen Waldshut und Tiengen für nicht so groß, „wie man aktuell den Eindruck haben kann“.

Lob für den Oberbürgermeister

Die Ankündigung von OB Philipp Frank, das Bürgerbegehren zu unterstützen, hält Christiane Maier für „klug“, sei die Entscheidung dazu doch von vielen getroffen worden. Allerdings räumt sie ein, von der Pressemitteilung des OB „schon ein wenig überrascht“ gewesen zu sein.

Der Bürgerentscheid

Kommt es zu einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Waldshuter Freibades am Rheinufer, muss dieser spätestens am 20. Dezember 2018 stattfinden. Erfolgreich wäre er, wenn eine Mehrheit der Stimmberechtigen dafür stimmen und deren Zahl mindestens 20 Prozent der wahlberechtigten Bürger entspricht, das wären knapp 4000 Stimmen. Die Entscheidung, ob die Bürger an die Urne gebeten werden, trifft der Gemeinderat.