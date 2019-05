von SK

Durch die Windböen am Donnerstagmittag gab es in Waldshut nicht nur einen Arbeitsunfall an der Brückenbaustelle, sondern ebenfalls in Bahnhofsnähe eine verletzte Schülerin. Nach Polizeiangaben wurde die 14-jährige Fußgängerin, die nach dem Unterricht auf dem Weg nach Hause war, in der Robert-Gerwig-Straße von einem etwa sieben Meter langen Ast getroffen. Dieser sei vermutlich ebenfalls wegen der starken Winde von einem Baum abgebrochen. Die Jugendliche wurde zu Boden gerissen. Ihre Verletzungen seien ambulant im Krankenhaus behandelt worden, so die Polizei. Von dem Arbeitsunfall an der Brücke waren zwei Männer im Alter von 71 und 21 Jahren betroffen. Als gegen 13.20 Uhr ein Baugerüst umgerissen wurde, stürzten sie nach Polizeiangaben aus etwa vier Metern zu Boden und wurden schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus Waldshut, von wo der Ältere danach in eine Unfallklinik nach Freiburg verlegt wurde. Die Bahnstrecke war bis zur Bergung des Gerüsts gesperrt.

Am gleichen Tag musste die Bahnstrecke auch bei Lauchringen gesperrt werden, nachdem ein Zug gegen einen ebenfalls durch Windstoß umgeknickten Baum geprallt war.