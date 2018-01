Waldshut-Tiengen Stadtmusik Waldshut plant Disney-Konzert mit Musical-Sängerin

Bei der Stadtmusik Waldshut bringt der Dirigentenwechsel auch neue Akzente im Repertoire. Geplant ist beispielsweise ein Konzertabend mit Titeln aus Disney-Filmen. Eine der Gastsängerinnen gehörte zur Erstbesetzung des Musicals Cats in Hamburg.

Neue Dirigenten bringen immer neue Akzente in ein Orchester: Das kommende Konzert der Stadtmusik Waldshut in Dogern am 24. März trägt die Handschrift von Daniel Frank, dem neuen musikalischen Leiter nach dem Weggang von Frank Pohl im Mai 2017. Auch beim Wunschkonzert der Stadtmusik am Heimatfest Chilbi ist mit Überraschungen zu rechnen. "Wir überlegen, was wir anders machen können und sammeln Ideen", sagte der stellvertretende Vorsitzende Philipp Studinger in der Hauptversammlung der Stadtmusik in ihrem Proberaum im Kornhaus. Die Versammlung war gut besucht, neben Vereinsmitgliedern waren auch etliche Vertreter befreundeter Waldshuter Vereine anwesend. Unter der Regie von Jugendleiterin Doris Baumann kümmert sich die Stadtmusik intensiv um ihren Nachwuchs. 2015 wurde das Vororchester Kunterbunt gegründet, das mittlerweile auf 23 Kinder angewachsen ist. Die ersten haben bereits ins Jugendorchester gewechselt, das aktuell 26 Mitglieder zählt. "Wir haben viel Arbeit mit der Jugend, aber ohne Jugend gibt es irgendwann keine Stadtmusik mehr", brachte Vorsitzende Nicole Schnell die Herausforderung auf den Punkt. Sieben Jungmusiker wurden in der Hauptversammlung offiziell in die Stadtmusik aufgenommen. Für vorbildlichen Probenbesuch wurden Hubert Müller, Ralf Kramer und Karl Gremmelspacher mit einem kleinen Präsent geehrt. Mit erfolgreichen Auftritten aller drei Orchester 2017 und soliden Finanzen im Rücken hat die Stadtmusik Waldshut nicht nur musikalisch ihre Zukunft fest im Blick. Auch räumlich will sie dieses Jahr durchstarten und ihren Proberaum renovieren. Dies soll Hand in Hand gehen mit der Brandschutzsanierung des Kornhauses durch die Stadt, die den Probenraum der Stadtmusik nur in kleinerem Rahmen betrifft.

Die Stadtmusik hat den Proberaum, der auch von anderen genutzt wird, beispielsweise der Musikschule Südschwarzwald, von der Stadt gemietet. Vor der Renovierung werden Gespräche über die Verlängerung und Ausgestaltung des Mietvertrags -er läuft noch drei Jahre – mit Oberbürgermeister Philipp Frank stattfinden. Eine Verlängerung ist laut Peter Kaiser, Ehrenvorsitzender der Stadtmusik und Stadtrat, für 25 Jahre angestrebt. Im Namen der Stadt dankte Peter Kaiser dem Verein für sein Wirken und drückte die Hoffnung aus, dass wie geplant dieses Jahr die Wiederinbetriebnahme der sanierten Stadthalle mit Umrahmung durch die Stadtmusik gefeiert werden kann.

Seit über 150 Jahren Die Stadtmusik Waldshut feierte 2015 ihr 150-jähriges Bestehen. 50 Musiker spielen aktuell in dem Orchester. Neben eigenen Konzerten begleitet die Stadtmusik öffentliche und kirchliche Anlässe in Waldshut und ist auch auswärts präsent, beispielsweise beim Schwyzertagsumzug in Tiengen.



„Konzertabend mit herausragenden Sängern“

Daniel Frank (36) ist seit Juni 2017 Dirigent der Stadtmusik und Jugendstadtmusik Waldshut. Er kommt aus dem Frankenland und wohnt seit zwei Jahren in Grenzach-Whylen. Er ist Berufsdirigent und unterrichtet Trompete. Seinen zweiten Beruf als diplomierter Bauleiter übt er nicht mehr aus.

Herr Frank, wie geht es Ihnen bei der Stadtmusik?

Sehr gut, für mein Empfinden passt es. Ich dirigiere ein tolles Orchester. Die Musiker hören zu und versuchen, das Gehörte umzusetzen. Ich hatte schon Orchester, die nicht so engagiert waren, wie man es sich wünscht.

Welchen Eindruck macht die Jugendarbeit in der Stadtmusik auf Sie?

Ich bin überrascht, wie gut hier die Jugendarbeit läuft. Mit dem Jugendorchester und dem Vororchester Kunterbunt gleich zwei Orchester zu haben, ist nicht selbstverständlich. Es wird allgemein für jedes Orchester immer schwieriger, Nachwuchs zu gewinnen. Die Stadtmusik Kandern, die 2017 aufgehört hat, ist kein Einzelfall.

Das kommende Konzert am 24. März in Dogern war Ihre Idee, was ist das Besondere?

Es ist ein Konzertabend mit drei herausragenden Sängern. Wir spielen hauptsächlich Songs aus bekannten Disneyfilmen. Barbara Wäldele aus Basel, die zur Erstbesetzung von Cats in Hamburg gehörte, eine ihrer Masterschülerinnen und ein Tenor singen und werden kleine Passagen auch darstellerisch wiedergeben.

Kommt auch ein Jahreskonzert?

Sollte die Stadthalle rechtzeitig fertig sein, werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein Jahreskonzert geben.

Fragen: Ursula Freudig