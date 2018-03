Tiengen Stadtmusik Tiengen blickt besorgt in die Zukunft

Frank Brombacher, Vorsitzender der Stadtmusik, wirbt nach einer kritischen Standortbestimmung um verstärktes Engagement vor allem der Jugend und erläuterte seine Vorstellungen über die künftige interne und externe Vereinsarbeit, um den Verein zukunftsfähig zu machen.

Eine kritische Standortbestimmung erlebten die knapp 50 anwesenden Mitglieder der Jugendstadtmusik und Stadtmusik Tiengen in ihrer Hauptversammlung in der Klettgauer Bierhalle. Vorsitzender Frank Brombacher hatte in seiner Begrüßung Stadträtin Sylvia Döbele als Vertreterin von OB Philipp Frank, Ehrenvorstand Hubert Binninger, die passiven Ehrenmitglieder Werner Dörflinger und Willi Meier, sowie einige aktive Ehrenmitglieder willkommen geheißen. Schriftführerin Melanie Beiser präsentierte mit 29 Auftritten und Anlässen, sowie 38 Proben eine stolze Arbeitsbilanz.

Der vor einem Jahr neu gewählte Kassierer Michael Summ berichtete nicht nur von eindrucksvollen Umsätzen und einer soliden Kassenlage, sondern betrachtete kritisch die Mitgliederentwicklung, die bei den Passiven kontinuierlich rückläufig sei. Ihm wurde von den Kassenprüfern eine einwandfreie Buchführung bestätigt. Nach Kurzberichten über die Jugend (Beate Lehmann), zum Bereich Material (Jessica Schröder) und zum Thema Noten (Katharina Kromer) verlas die stellvertretende Vorsitzende Sina Heisig für den verhinderten Dirigenten Matthias Beno den Dirigentenbericht.

Neben einem Rückblick auf die herausragenden Anlässe und Konzerte betrachtete Beno in seinem Bericht kritisch die Situation der Jugend und appellierte an Eltern und Jugendliche um mehr Kontinuität bei der Mitwirkung in der Jugendstadtmusik. Grundsätzlich sei es notwendig, jetzt die Weichen dafür zu stellen, dass die Stadtmusik auch in 20 Jahren noch Nachwuchs und hohe musikalische Qualität habe, ließ er verlauten. Ebenfalls mit kritischen Anmerkungen präsentierte Sina Heisig die Probenstatistik mit durchschnittlich 77 Prozent sowie die Auftrittstatistik mit durchschnittlich 72 Prozent, was im Einzelfall zu erheblicher Beeinträchtigung der Spielfähigkeit führe. Beste Probenbesucher waren Sina Heisig mit 93 Prozent, Hannah Mühlbauer mit 92 Prozent und Jürgen Bahnholzer mit 90 Prozent. Als aktive Jungmusiker (unter 18) wurden danach Celine Bunge, Julia Ritz und Hannes Bartholomae und als aktive Musiker Lidija Bachmann, Julia Granacher, Klaus-Martin Dörflinger, Hannah Mühlbauer, Katrin Stitz, Jochen Stitz und Ruben Zerfaß in die Reihen der Stadtmusik aufgenommen. Nach den Ehrungen fasste Frank Brombacher die angesprochenen Probleme in einer Standortbestimmung zusammen, warb um verstärktes Engagement vor allem der Jugend und erläuterte seine Vorstellungen über die künftige interne und externe Vereinsarbeit, um den Verein zukunftsfähig zu machen. Nach den Teilvorstandswahlen überbrachte Sylvia Döbele die Grüße der Stadt und Frank Brombacher gab in seinem Schlusswort bekannt, dass er aus beruflichen Gründen für die nächsten zwei Jahre definitiv ein letztes Mal als Vorsitzender zur Verfügung stehe.

Der Verein

Die Stadtmusik Tiengen wurde im Jahre 1865 gegründet. Sie besteht heute aus der Gruppe der Jüngsten, den Musik-Kids mit elf Mitgliedern, der Jugendstadtmusik mit derzeit 29 Angehörigen und der Stadtmusik mit 43 Aktiven. Der Verein umfasst insgesamt 83 aktive und 202 Passivmitglieder. Vorsitzender ist seit dem Jahre 2012 Frank Brombacher, Telefonnummer 00491736612896. Weitere Informationen im Internet (www.stadtmusik.de).