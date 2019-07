Waldshut – Es ist wieder so weit. Ferienzeit bedeutet in Waldshut auch Chilbi-Zeit. Mit der 551. Chilbi erinnern die Waldshuter an das Jahr 1468, in dem die Schweizer am 22. Juli, dem St. Maria-Magdalena-Tag mit 16¦000 Mann vor die Tore der Waldstadt zogen. Ihnen standen gerade Mal 800 Verteidiger gegenüber. In Erinnerung an die Unterzeichnung des Friedensvertrages am 27. August 1468 in der Pfarrkirche zu Dogern feiert die Stadt alljährlich am Wochenende nach Mariä Himmelfahrt, in diesem Jahr vom Freitag, 16. August, bis zum Mittwoch, 22. August, zum 551. Mal die Waldshuter Chilbi.

Bereits zwei Wochen vor dem großen Fest, am Freitag, 3. August, 17.30 Uhr, findet die Bocktaufe durch die Waldshuter Junggesellenschaft 1468, auf der Kaiserstraße vor dem Metzgertörle statt. Auf dem Chilbiplatz lädt an den sechs Festtagen neben dem Festzelt mit Bewirtung der Rummelplatz mit Fahrgeschäften und vielfältiger Unterhaltung ein. Am Sonntag bildet der Umzug einen weiteren Höhepunkt. Im Anschluss verlosen die Junggesellen den Chilbi-Bock im Festzelt. Am Abend verwandelt die „Romantische Sommernacht“ die Kaiserstraße mit herrlicher Illumination, musikalischer Untermalung, einem Kinderlichterumzug und zusätzliche Bewirtung durch den Werbe- und Förderungskreis Waldshut in eine traumhafte Partymeile. Den Kern der Waldshuter Chilbi bildet aber die „Stadtjahrzeit“ am Chilbi-Montagmorgen um 8 Uhr, bei der das feierliche Gelöbnis der Stadt von 1468 zelebriert wird. Die Traditionsvereine Junggesellenschaft 1468 Waldshut, Schützengesellschaft 1468 Waldshut, Vereinigung Alt-Waldshut sowie die Stadtmusik Waldshut und der Musikzug St. Florian bringen sich mit ihren umfangreichen Programmpunkten in das Heimatfest der Stadt tatkräftig mit ein. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet traditionell das große Feuerwerk am Mittwochabend. Nicht verpassen sollte man die Aufführung durch das Bürgertheater am großen Heimatabend auf der Bühne in der Kaiserstraße unter dem Titel „Aufbruch in die Moderne“.

Wer noch mehr über Waldshut und seine Geschichte erfahren will, dem sei die Teilnahme an einer der zahlreichen Stadtführungen empfohlen. Informationen zu den Stadtführungen und zu den Ticket-Preisen gibt es in der Tourist-Info (www.waldshut-tiengen-stadtfuehrungen.de), Telefon: 07751/83¦32¦00 oder per E-Mail (tourist-info(@) Waldshut-tiengen.de).

Sollte es im August weiterhin so warm bleiben, so gibt es neben der Abkühlung im Freibad in Waldshut eine perfekte Möglichkeit, sich etwas frischen Wind um die Ohren blasen zu lassen. Die Rede ist von einer Fahrt auf dem Fahrgastschiff „Waldshut-Tiengen“. Auf einer Schiffstour zwischen dem Zoll bei Koblenz und dem Stauwehr zwischen Dogern und Leibstadt wird die Fahrt auf dem Rhein zum eindrucksvollen Naturerlebnis.

Neben den allgemeinen Rundfahrten bietet die Waldshuter Rhein-Schiffahrt auch spezielle Events wie den Sonntagsbrunch oder Fahrten mit ausgewählten Menüs an. Ob man mit der Familie einen Ausflug unternehmen möchte oder mit guten Freunden stilvoll feiern will, die „Waldshut-Tiengen“ bietet für alle Anlässe eine herrliche Atmosphäre und besonderes Ambiente. Mit 60 Sitzplätzen im Salon und 50 Sitzplätzen auf dem Freideck hat das Fahrgastschiff viel Raum für jeden Anlass.

City-Kalender