Waldshut – Kaum gehören Weihnachts- und Jahreswechselstress der Vergangenheit an, tritt eine Phase relativer Ruhe in der Waldstadt ein. Ohne Stress, der vor Weihnachten zweifellos bei der Besorgung der Geschenke vorherrschte, kann man jetzt gemütlich auf Shoppintour gehen, um eventuell Weihnachtsgeschenke umzutauschen oder in der großen Auswahl reduzierter Waren ein echtes Schnäppchen zu machen. Zum Verweilen für eine kleine Stärkung zwischendurch laden die zahlreichen Kaffeehäuser, Restaurants und Bistros in der Fußgängerzone ein.

Auf dem Viehmarktplatz kann man noch bis zum 12. Januar in der „VoBa-Hochrhein-Ice-Arena“ Schlittschuh laufen. Neben der 500 Quadratmeter großen Eisfläche, es handelt sich dabei um sogenanntes synthetisches Eis, stehen Fans des Eisstockschießens auch zwei Bahnen für ihren Sport zur Verfügung. Neben der „Eisbahn“ stehen ein originales Chalet, in dem Käsefondue angeboten wird, und ein weiterer Verkaufsstand, wo sich die Besucher mit Suppen und Eintöpfen versorgen können. Die Öffnungszeiten der Eisbahn sind täglich von 15 Uhr bis 22 Uhr. Bewirtet wird von 11 Uhr bis 22 Uhr. An den Wochenenden und den Feiertagen ist auch die Eisbahn ab 11 Uhr geöffnet. Die Preise für die Benutzung der „Eisbahn“ betragen für Kinder vier Euro und für Erwachsene fünf Euro. Wer Schlittschuhe ausleihen will, muss dafür 3 Euro bezahlen. Familien bezahlen pauschal 18 Euro, inklusive der Leihgebühr für die Schlittschuhe.

Auch für Schöngeister hat Waldshut im Januar wieder einige Leckerbissen zu bieten. Das Große Neujahrskonzert am Sonntag, 5. Januar, 20 Uhr in der Waldshuter Stadthalle steht unter dem Motto „Musik um Johann Strauß“. Leichte Klassik rund um Johann Strauß und erwartet das Publikum wieder zum Jahresauftakt mit dem „Großen Neujahrskonzert Wiener Tradition“. Einmal mehr ist in diesem Jahr die Junge Philharmonie aus Lemberg (Lviv) in der Ukraine in der Stadthalle zu Gast, um musikalisch mit viel Schwung und Spielfreude ins neue Jahr zu geleiten.

Beim Orgelkonzert zum Neuen Jahr in der evangelischen Versöhnungskirche (Montag, 6. Januar, 20 Uhr) das unter dem Motto „Musik für Stimme, Orgel und Klavier“ steht, spielt Bezirkskantor Matthias Flierl auf der Marc-Garnier-Orgel und am Klavier Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Peter Cornelius, Georg Friedrich Händel und Anderen. Als Sänger wird der Bass-Bariton Klaus Mertens das Konzert bereichern. Als einer der bedeutendsten Telemannsänger wurde er 2016 mit dem Telemann-Preis ausgezeichnet.

