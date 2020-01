Waldshut – Es geht dagegen! Landauf – landab scharren die Narren bereits mit den Füßen. Bald ist es soweit und überall in den Dörfern und Städten wird närrisches Volk auf den Straßen und auf den Plätzen die Herrschaft übernehmen. So auch in Waldshut. Denn bereits Mitte Februar, am Donnerstag, 13. Februar, dem sogenannten Zweiten Faißen, beginnt in Waldshut mit dem traditionellen Mehlsuppenessen und dem Auswürfeln des „Narro“ unter den Junggesellen der Zunft die heiße Phase der „Fünften Jahreszeit“. Von da an werden wieder die Narren das Bild in der fasnachtlich geschmückten Kaiserstraße prägen. Übrigens, der „Narro“ gilt als älteste Waldshuter Narrenfigur. Seine Aufgabe ist es in der Hauptsache, Leckereien vor allem unter den Kindern zu verteilen.

Am Freitag, 14. Februar, geht es im katholischen Pfarrsaal wieder hoch her. Einzig der Pfarrer der Gemeinde, natürlich nach Möglichkeit als Frau verkleidet, ist als männlicher Gast zur Frauenfasnacht der Waldshuter Wiiber zugelassen. Das närrische Treiben im katholischen Gemeindehaus steht in diesem Jahr unter dem Motto „Love Is In The Air – kommt mit uns auf Wolke sieben“.

So richtig umtriebig wird es dann am „Schmutzigen Dunschdig“ (20. Februar), wenn vom Wecken über die Schließung der Schulen, Kindergärten und Behörden bis hin zum Kinderumzug in der Kaiserstraße die Stadt komplett in der Hand der Narren sein wird.

Am Freitag und am Samstag stehen dann die großen Kappenabende, die auch dieses Jahr wieder in Grieshaber 4 stattfinden werden, auf dem Programm der Narro-Zunft Waldshut. Hier wird sich so mancher prominente Waldshuter warm anziehen müssen, wenn voller Witz und Ironie aus der Bütt über ihn hergezogen wird. Am Sonntag kommen dann die kleinen Narren voll auf ihre Kosten. Mit viel Spaß, Spiel und viel Klamauk geht’s nachmittags in der Waldshuter Stadthalle voll ab.

Mit dem närrischen Treiben in der „Närrischen Gass“, so heißt die Waldshuter Kaiserstraße während der „Fünften Jahreszeit“ am Fasnachtsmontag und der Fasnachtsverbrennung am Fasnachtsdienstag vor dem Waldshuter Rathaus, findet dann die „Fünfte Jahreszeit“ am 25. Februar ihr bittersüßes Ende. Ein Trost für all jene, die sich nicht der dann beginnenden Fastenzeit verpflichtet fühlen: die Restaurants, Bistros und Kaffeehäuser der Waldstadt haben ihre Pforten auch nach dem Aschermittwoch geöffnet.

Doch nicht nur die Narren sorgen im Februar für Unterhaltung. Unter anderem wetteifern in der Waldshuter Stadthalle am Samstag, 8. Februar, fünf Meister ihres Faches beim großen Dichterwettbewerb „Best Of Poetry Slam“ um die Gunst des Publikums.

Liebhaber des Musicals sollten die „Nacht des Musicals“ am Sonntag, 16. Februar, in der Stadthalle nicht verpassen. Das Programm lässt keine Wünsche offen. In der über zweistündigen Veranstaltung präsentieren die Darsteller eine bunte Mischung bekannter Hits aus „Tanz der Vampire“, „Rocky“, „Das Phantom der Oper“, „Mamma Mia“, „Cats“ und vielen weiteren Musicals.

City-Kalender