Waldshut – Gleich zu Beginn des Monats März gehen die Narren in ihren Endspurt. Am Freitag, 1. März, und am Samstag, 2. März stehen dann die großen Kappenabende, auch dieses Jahr in Grieshaber 4, auf dem Programm der Narro-Zunft Waldshut. Hier wird sich so mancher prominente Waldshuter warm anziehen müssen, wenn voller Witz und Ironie aus der Bütt über ihn hergezogen wird. Am Sonntag kommen dann die kleinen Narren voll auf ihre Kosten. Mit viel Spaß, Spiel und Klamauk geht es nachmittags in der Stadthalle voll ab.

Mit dem närrischen Treiben in der „Närrischen Gass“, so heißt die Waldshuter Kaiserstraße während der „Fünften Jahreszeit“ am Fasnachtsmontag, an dem erstmals auch ein Nachtumzug mit abschließendem Hexensprung der Tiengener Schlosshexen auf dem Viehmarktplatz stattfinden wird, und der Fasnachtsverbrennung am Fasnachtsdienstag vor dem Waldshuter Rathaus findet dann die „Fünfte Jahreszeit“ ihr bittersüßes Ende.

Ein Trost für all jene, die sich nicht der dann beginnenden Fastenzeit verpflichtet fühlen: die Restaurants, Bistros und Kaffeehäuser der Waldstadt haben ihre Pforten auch dann geöffnet.

Gleich nach Fasnacht, am Samstag, 9. März, werden die Vereine und Bürger der Stadt, ausgerüstet mit Schaufel und Besen, unter der Regie des Werbe- und Förderungskreises Waldshut alles daransetzen, im Rahmen einer groß angelegten „Stadtputzete“ die Straßen, Plätze und Gassen der Waldstadt für den bevorstehenden Frühlingsanfang auf Hochglanz zu bringen.

Auch kulturell hat der März den Waldshutern einiges zu bieten. Bereits am 1. März steht ein Genuss für Auge und Ohr in der Stadthalle auf dem Programm, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Das russische Nationalballett führt mit „Schwanensee“, Musik Piotr Iljitsch Tschaikowski, eines der berühmtesten Ballette auf.

In ganz andere musikalische Richtung gehen die Veranstaltungen des 13. World-Town-Festivals in der Stadthalle. Am Montag, 11. März, treten beim Irish Spring 2019 mehrere schottische und irische Bands auf. Mit dem Auftritt der Gruppe „The Outside Track“ kommen die Freunde des Irish Folk am 26. März, dann im Rahmen des Festivals noch einmal in den Genuss der Klänge von Fiddle, Harfe, Akkordeon und Gitarre. Am 12. März kommen dann die Fans der Gruppe Abba auf ihre Kosten. Und schließlich haben auch die Liebhaber heimatlicher Klänge am Freitag, 15. März, die Möglichkeit, mit „Heimat – Verdammt ich lieb Dich“, einen unterhaltsamen Abend mit Oswald Sattler, Alexander Rier und den Feldbergern in der Stadthalle zu erleben. Zu guter Letzt spielt das südbadische Blechbläserensemble am Sonntag, 31. März, Werke vom Barock bis in die Moderne in der Versöhnungskirche in Waldshut.

City-Kalender