Waldshut - Auch im Oktober hat die Stadt Waldshut ihren Besuchern wieder viel zu bieten. Ihrem guten Ruf als beliebte Einkaufs- und Flaniermeile wird die Waldshuter Altstadt natürlich auch im Oktober gerecht.

Nach ausgedehnter Shoppingtour durch die Läden der Altstadt bietet es sich dann an, ganz entspannt in einem der Cafés oder Restaurants vom Stress des Einkaufens zu erholen. zusätzliche Anziehungsmagneten sind i Oktober die Märkte, die die Stadt und der der Werbe- und Förderkreis Waldshut alljährlich in der Waldshuter Altstadt veranstalten.

Der Krämermarkt wird am Donnerstag, 17. Oktober wieder Besucher in Scharen nach Waldshut in die Kaiserstraße locken. Der so genannte Gallusmarkt dürfte vor allem bei Älteren Erinnerungen aus ihrer Kindheit wachrufen. Von 8.30 Uhr bis 19 Uhr bieten die Händler in der Hauptstraße ihre Waren an. Schier unerschöpflich ist das Angebot an Bekleidung, Taschen, Reinigungs- und Pflegeprodukten, Schmuck, Gewürzen, Fellen, Haushalts- und Nähutensilien.

Wie jedes Jahr im Herbst findet am Wochenende des 19. und 20. Oktobers, veranstaltet der Werbe- und Förderkreis Waldshut, der große Töpfermarkt auf dem Viehmarktplatz statt. Rund 40 ausgesuchte Keramikwerkstätten präsentieren ihr traditionelles Handwerk kombiniert mit Trends und Neuheiten. Nahezu grenzenlos ist die Auswahl an den Verkaufsständen. Die Händler preisen ein riesiges Angebot an Rakukeramik, Terrakotta, Fayance, Engobemalerei, Ascheglasur, Irdenware, Steinzeug, Porzellan oder Gartenkeramik an. Auch die Freunde des Kabaretts kommen im Oktober voll auf ihre Kosten.

Im Rahmen des 18. Kabarett-Herbstes finden in der Stadthalle zwei Veranstaltungen mit namhaften Kabarettistinnen statt. Bereits am 6. Oktober tritt Anny Hartmann mit ihrem Programm „NoLobby is perfect“ auf. Anny Hartmann gilt als Schnellfeuerwaffe des politischen Kabaretts. Mit ihrer Schnörkellosigkeit und ihrem scharfen Verstand liefert sie genau das, was gutes Kabarett ausmacht: Sie regt zum Nachdenken an und dennoch gibt es viel zu lachen. Als Diplom Volkswirtin besitzt sie das Handwerkszeug, wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchblicken. Am 17. Oktober steht Anne Folger mit ihrem Programm „Selbstläufer“ auf der Bühne der Stadthalle. „Selbst laufen. Nach vorn, mit Schwung und schräg“ ist die Parole dieses Auftrittes.

Anne Folger verbindet klassische Hochkultur und scharfzüngige Kleinkunst. In ihrer Musik und ihren Texten erzählt sie unter anmderem von der Verwandtschaft zwischen den Beatles und Bach. Außerdem liest sie Geschichten aus ihrer Kindheit in der DDR, ihren Zeiten im Musikinternat, und bezaubert dabei ich Publikum mit ihrem komischen Blickwinkel.

Eine Reihe von Konzerten und Stadtführungen vervollständigen das kulturelle Programm in der Waldstadt.

Auch im Oktober bietet Rheinschifffahrt besondere Fahrten mit dem Fahrgastschiff „Waldshut-Tiengen“ an. Beim Brunch oder einem Menü können die Passagiere den Rhein von seiner schönsten Seite aus genießen.