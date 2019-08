Waldshut – Der Sommer neigt sich seinem Ende zu. Zumindest bis Mitte September kann man in Waldshut laut Langzeitwetterprognose mit angenehmen Temperaturen und erfreulich wenig Regen rechnen. Gute Gelegenheit, der Waldstadt einen Besuch abzustatten, sei es zum Einkaufsbummel, oder einfach um die historische Altstadt mit ihrer vielfältigen Gastronomie zu erleben.

Seit jeher gilt auch in Waldshut: der Kunde ist König. Das wird auch weiterhin so bleiben, auch wenn im April der erste Shopping-Kaiser von Waldshut gekürt worden war. Ende des Monats kommen nun auch die Damen zum Zuge: Fashion und Style für die Frau: Am Freitag, 20., und Samstag, 21. September, geht die Eventreihe in die nächste Runde. Mit „Like-A-Kaiserin – ein Event für die Frau“ sucht der Werbe- und Förderungskreis (W¦&¦F) Waldshut dieses Mal die erste Waldshuter Shopping-Kaiserin.

An den beiden Tagen ist für Unterhaltung und zusätzliche Verpflegung in der Kaiserstraße bestens gesorgt: Am Freitag gibt es von 17 bis 22 Uhr Food-Trucks und Drinks & Cocktails.

Am Samstag von 11 bis 22 Uhr gibt es Food-Trucks und Live-Cooking, Drinks & Cocktails, Modeschau & Shopping-Event, Preisverleihung durch eine kompetente Fachjury: Marlies Brogli (image-agentur-brogli in Rheinfelden) und der Münchener Hairstylist Tim Mathé. Unweit des Metzgertörles wird ein Laufsteg aufgebaut, auf dem die Gewinnerinnen des Wettbewerbes ihre Einkäufe einem breiten Publikum vorstellen werden. Unter allen Einsendungen (bis 15. September) werden sechs Teilnehmerinnen ausgewählt, von denen drei die Chance auf das Finale haben. Gegen eine kleine Teilnahmegebühr von nur 50 Euro bekommen die sechs Teilnehmerinnen ein professionelles Beauty-Programm für die Show, inklusive Hairdressing, Maniküre, Make-up, Lauftraining und natürlich dann die Möglichkeit, sich dem Publikum und der Jury in der Waldshuter Kaiserstrasse auf dem Catwalk vorzustellen.

Die drei Finalistinnen erhalten Gutscheine im Wert von je 500 Euro, um sich in ausgewählten Modehäusern ihrem Geschmack gemäß ausstatten zu können.

Die Hauptgewinnerin, Waldshuts erste „Shoppingkaiserin“ erhält zusätzlich einen Einkaufsgutschein von Waldshut-Tiengen in Höhe von 100 Euro.

Eine ganz neue Perspektive bietet Stadtführer Willy Riegger am Freitag, 6. September, 16 Uhr, den Teilnehmern an der Themenführung „Waldshut – zu Wasser und zu Land“. In einer Kombination aus Schifffahrt und Spaziergang kann man zuerst die Silhouette von Waldshut vom Wasser aus erleben, um anschließend einige der Sehenswürdigkeiten näher zu betrachten. Nach der circa einstündigen Rundfahrt auf dem Rhein mit ersten Informationen zum Fluss und der Stadt nimmt Willy Riegger die Gruppe mit auf einen spannenden Spaziergang durch die Geschichte der Waldstadt. Anmeldungen für die Führung bis spätestens zum 5. September bei der Tourist-Information Waldshut-Tiengen (Telefon 07751/83¦32¦00).

Kabarett

Nicht zuletzt kommen auch die Freunde des Kabaretts wieder auf ihre Kosten. Mit dem „Kabarett-Herbst 2019“ jährt sich die beliebte Veranstaltungsreihe in diesem Jahr bereits zum 18. Male. Den Start macht Andrea Bongers am Sonntag, 22 September, 20 Uhr im katholischen Gemeindezentrum in Waldshut mit ihrem neuen Programm „gebongt“. Der „Power­frau aus dem Hamsterrad“, wie sie auch genannt wird, gelingt das Kunststück, satirische Songs und hinreißend-hintergründige Puppencomedy genial miteinander zu verbinden.

Bereits eine Woche später, am Samstag, 28. September, 20 Uhr, gastiert das Satire-Duo „Onkel Fisch“, mit seinem Programm „Populisten haften für ihre Kinder“ in der Waldshuter Stadtscheuer.

City-Kalender