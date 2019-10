Waldshut – Auch im November hat die Stadt Waldshut ihren Besuchern wieder viel zu bieten. Ihrem guten Ruf als beliebte Einkaufs- und Flaniermeile wird die Waldshuter Altstadt gleich in der ersten Novemberwoche voll gerecht, wenn am verkaufsoffenen Sonntag, 3. November, die Geschäfte von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet haben.

Doch nicht nur die Geschäfte haben offen. Gleichzeitig hat der Werbe- und Förderungskreis Waldshut ein umfangreiches und attraktives Programm in der Kaiserstraße organisiert. So sind die beiden Stadttürme zur Besichtigung geöffnet. Am Oberen Tor werden die Waldshuter Narren die Besucher durch den Turm führen. Am Unteren Tor übernehmen die Waldshuter Junggesellen diese Aufgabe.

Der Duft von Gegrilltem und von heißen Maroni wird so manchen zu einem kleinen Imbiss animieren. Für die Getränke sorgt der Werbe- und Förderungskreis Waldshut an seinem Verkaufsstand. Neben dem ohnehin schon reichhaltigen Angebot in Waldshuts Läden werden zusätzlich Trachten- und Jagdschmuck von Ramona sowie Schwarzwaldmützen von Daniela zum Verkauf angeboten. Auch für Kinder ist für Abwechslung gesorgt. Die Jungs und Mädels können sich zeigen lassen, wie man Zöpfe flechtet, oder können die Gelegenheit nutzen, sich fantasievoll schminken zu lassen.

Wahre Anziehungsmagneten sind die Märkte, die die Stadt Waldshut-Tiengen und der Werbe- und Förderkreis Waldshut alljährlich in der Waldshuter Altstadt veranstalten. Der Krämermarkt wird am Donnerstag, 28. November, wieder Besucher in Scharen nach Waldshut in die Kaiserstraße locken. Der so genannte Adventsmarkt dürfte vor allem bei Älteren Erinnerungen aus ihrer Kindheit wachrufen. Von 8.30 bis 19 Uhr bieten die Händler in der Hauptstraße ihre Waren an. Schier unerschöpflich ist das Angebot an Bekleidung, Taschen, Reinigungs- und Pflegeprodukten, Schmuck, Gewürzen, Fellen, Haushalts- und Nähutensilien. Natürlich dürfen auch die zahlreichen Imbissstände nicht fehlen, die zu einem kleinen Snack zwischendurch verführen.

Zwei Tage später, am Samstag, 30. November, einen Tag vor dem 1. Advent, öffnet dann der traditionelle Weihnachtsmarkt auf der Kaiserstraße zwischen Oberem und Unterem Tor seine Pforten. Der Markt ist bis Sonntag, 22. Dezember, von Montag bis Samstag von 10 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Was einst mit sechs Buden bescheiden begann, ist zu dem am längsten andauernden und wohl auch größten Weihnachtsmarkt am Hochrhein geworden. Nach Geschenken stöbern, Glühwein trinken, eine Bratwurst genießen, oder einfach nur Freunde treffen – der Waldshuter Weihnachtsmarkt mit seinen rund 50 Verkaufsständen ist ein echter Besuchermagnet geworden.

City-Kalender