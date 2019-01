Waldshut – Weihnachten und der Jahreswechsel liegen noch nicht sehr lange zurück, da stehen die Narren bereits in den Startlöchern. Am Donnerstag, 21. Februar, dem sogenannten „2. Faißen“, beginnt in Waldshut mit dem Mehlsuppenessen und dem Auswürfeln des „Narro“ unter den Junggesellen der Zunft die heiße Phase der „Fünften Jahreszeit“. Von da an werden wieder die Narren das Bild in der fasnächtlich geschmückten Kaiserstraße prägen.

So richtig umtriebig wird es dann am „Schmutzigen Dunschdig“ (28. Februar), wenn vom Wecken über die Schließung der Schulen, Kindergärten und Behörden bis hin zum Kinderumzug in der Kaiserstraße die Stadt komplett in der Hand der Narren sein wird. Noch im Februar, am Freitag, 22. Februar, geht es im katholischen Pfarrsaal wieder hoch her. Einzig der Pfarrer der Gemeinde, natürlich nach Möglichkeit als Frau verkleidet, ist als männlicher Gast zur Frauenfasnacht zugelassen. Das närrische Treiben im katholischen Gemeindehaus steht in diesem Jahr unter dem Motto „Bei Königs – und wer sonst noch einen Zacken in der Krone hat.“

Der Rest der „Fünften Jahreszeit“ wird dann zu Beginn des Monats März mit dem Kappenabend, dem Kinderball, Fasnachtsmontag die Waldstadt zur Hochburg der Narren machen, ehe die diesjährige Narrenzeit am Dienstag, 5. März, mit der Fasnachtsverbrennung zu Ende geht.

Doch auch ehe die Narren das Zepter in Waldshut übernehmen, lohnt es sich, der Waldstadt einen Besuch abzustatten. Jenseits des Trubels vor Weihnachten, zwischen den Jahren und nach dem Jahreswechsel macht ein Einkaufsbummel in Waldshut wieder deutlich mehr Spaß.

Auch kulturell hat Waldshut im Februar wieder einiges zu bieten. So tritt in der Stadthalle das kabarettistische Dream-Team Volkmar Staub und Florian Schroeder mit seinem Programm „Zugabe – der kabarettistische Jahresrückblick 2018“ auf. Pünktlich zum Jahresende verordnen die beiden Kabarettisten ihrem Publikum eine ultimative Schocktherapie. Die Bühne wird zur Couch, auf der die Ereignisse des Jahres 2018 in schrägen Szenen, Parodien, Liedern und Gedichten verarbeitet werden.

Barockmusik steht in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem Programm. Die Kantorei Hochrhein, L’arpa festante (historische Instrumente) sowie die Solistinnen Sabine Goetz (Sopran), Julia Kirchner (Sopran) und Dina König (Alt) interpretieren Werke von Antonio Vivaldi (Gloria in D-Dur), Johann Sebastian Bach (Violinkonzert a-moll BWV1041) und Georg Friedrich Händel (Orgelkonzert A-Dur Nr. 14).

Liebhaber des Musicals sollten die „Nacht des Musicals“ in der Stadthalle nicht verpassen. Das Programm lässt keine Wünsche offen. In der über zweistündigen Veranstaltung präsentiert eine Starbesetzung die erfolgreichsten Songs aus gefeierten Erfolgsstücken wie „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Mamma Mia“ oder den Musicalklassikern wie „Das Phantom der Oper“ oder „Der König der Löwen“.

City-Kalender