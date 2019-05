Waldshut – Mag man den Berichten der Wetterdienste Glauben schenken, so startet der Juni mit echten Hochsommertemperaturen. Das sind geradezu ideale Voraussetzungen, der Waldshuter Altstadt einen Besuch abzustatten.

Waldshut ist gut aufgestellt mit seinen zahlreichen Einzelhandelsgeschäften und seiner abwechslungsreichen Gastronomie. Das heißt für den Besucher der Stadt, dass er sich nach einer ausgedenten Shoppingtour durch die Läden der historischen Altstadt ganz entspannt in einem der Cafés oder Restaurants bei kühlen Getränken, köstlichen Speisen oder einem erfrischendem Eis vom Stress des Einkaufens erholen kann.

Kultur, Genuss und sogar Sport, das bietet die Waldstadt im Juni ihren Bürgern und Besuchern. In der dritten Juni-Woche wird die Kaiserstraße zur Wettkampfarena umfunktioniert, wenn am Samstag, 22. Juni der Startschuss zum dritten Waldshuter City-Run fällt. Die Kaiserstraße wird für einen Abend zum Stadion mit Start- und Zielgerader und zur Fanmeile.

Die Idee kam vom Premium-Sponsor May Sport, der die Verantwortlichen des VfB Waldshut für die Sache begeistern konnte, mit der Folge, dass sich der VfB bereit erklärte, die Organisation für die Sportveranstaltung zu übernehmen. Ganz neu in diesem Jahr ist, dass die Läufe erst am späten Nachmittag beginnen. „So können wir der starken Mittagshitze entgehen“, so Klaus Fricker, Vorsitzender des VfB Waldshut, „und ein tolles Sportfest in der Abenddämmerung genießen“.

Die Rennen werden in verschiedenen Alters- und Leistungskategorien ausgetragen. Los geht es um 18 Uhr mit dem Bambini-Lauf (bis acht Jahre), der über 650 Meter von der Kaiserstraße in den Wallgraben und über die Waldtorstraße zurück ins Ziel führt. Um 18.30 Uhr fällt der Startschuss zum Schülerlauf für Jugendliche unter 16 Jahren, der drei Runden (1950 Meter) über die kurze Distanz der Jüngsten geht. Am frühen Abend können dann die Erwachsenen an den Start gehen. Um 19 Uhr starten sowohl die Teilnehmer am Fit

& Fun-Lauf über die Kurzdistanz von fünf Kilometern, als auch die Teilnehmer am Hauptlauf, der über zehn Kilometer geht. Der 2,5 Kilometer lange Rundkurs mit Start und Ziel vor dem Modehaus May führt von der Kaiserstraße durchs Untere Tor zum Matthias-Claudius Haus und weiter vorbei an den Schulen in die Friedrichstraße, vorbei an den gewerblichen und kaufmännischen Schulen, zum alten Stellwerk. Von hier aus geht es weiter an den Bahngleisen entlang zum Bahnhof und von dort über den Busbahnhof in die Bismarckstraße zurück durchs Obere Tor zu Start und Ziel in der Kaiserstraße. Bei den Läufen über die langen Distanzen erhalten die ersten Drei, sowohl Frauen, als auch Männer, Pokale und besondere Preise. Auch bei den Bambini und den Schülern warten auf die drei Besten Pokale und für Alle Gutscheine für Eis. Medaillen und Urkunden bekommen alle Teilnehmer am City-Run.

Sei vielleicht noch auf ein ganz besonderes Benefizkonzert in der Stadtscheuer hingewiesen, dessen Spendenerlöse dem Waldshuter Wildgehege zugute kommen. Unter dem Titel „Sound World – Hó Makhá – Klang Welt“ singen, spielen und sprechen Macua, das sind Tomawho Michael Rudigier und Bernd Wallascheck, über die Geschöpfe der Natur, über Wünsche und Träume, und natürlich über Liebe. Untermalt werden die Texte mit meditativen Melodien und Klangwolken von Didgeridoo, Indianerflöten, Schamanentrommel, verschiedenen Gitarren und Mundharmonika. So führt das Konzert die Zuhörer hinaus aus dem Alltag in ferne Welten. In einer entschleunigten Atmosphäre treffen die Gedankenwelten von Ureinwohnern verschiedener Kontinente auf die inneren Stimmen zweier Musiker, die sich für dieses Projekt gesucht und gefunden haben.

City-Kalender