von Susanne Schleinzer-Bilal

Wie war das eigentlich damals mit der jüdischen Vergangenheit in Waldshut? Stadtführer Willy Riegger ging mit einem Grüppchen von Interessierten zum Tag der jüdischen Kultur, der in 30 Ländern begangen wird, auf Spurensuche in Waldshut. Unter ihnen auch Martina Bucher-Nezirovic vom Freundeskreis „Jüdisches Leben in Tiengen„ und Giuseppe Piscitello, der Ende letzten Jahres zum jüdischen Glauben konvertiert ist.

„Ich war im Herzen schon immer jüdisch“, erklärte Piscitello seinen Schritt. Mit einer Gedenkstätte im Waldshuter Stadtpark begann dann die Führung. „Das schien mir ein geeigneter Ort“, erklärte Riegger. Die Judenverfolgung habe bereits im 14. Jahrhundert begonnen wo man den Juden vorgeworfen habe verantwortlich für die damals ausgebrochene Pest zu sein. In Waldshut habe damals Balthasar Hubmaier die Juden vertreiben wollen.

1925 habe es in Waldshut 5000 Einwohner, davon 30 Juden gegeben, in Tiengen dagegen seien auf 2800 Einwohner 44 Juden gekommen. Das Schicksal der Familie Aufrichtig war dann Thema in der Herrenstube im „Wilden Mann“. Siegfried Aufrichtig, einer der Söhne der Familie Aufrichtig sei damals bei den Junggesellen gewesen. Da es Juden aber nicht erlaubt gewesen sei, einem Verein beizutreten, habe er denselben zur Trauer und Bestürzung der anderen Mitglieder verlassen müssen.

Martina Bucher-Nezirovic und Stadtführer Willy Riegger betrachten ein Fotobuch der Junggesellen aus den dreißiger Jahren. Dem Gesicht von Siegfried Aufrichtig war dabei auf jedem Foto ein totenkopfähnliches Aussehen verliehen worden. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Die Protokollseiten, die dieses Ereignis dokumentierten, seien damals entfernt worden. Nur dank einer der Mitglieder, Rudi Schuhmacher, der diese Seiten damals aufbewahrt habe, seien diese Informationen ans Licht gekommen.

Einigen Familien sei rechtzeitig die Flucht nach Brasilien oder Amerika gelungen, andere seien damals deportiert oder in das örtliche Gefängnis geworfen worden. „Einige Juden bekamen eine Reichsmark für ihr Haus. Wenn sie flüchten wollten, mussten sie eine sogenannte Fluchtsteuer bezahlen“, ergänzte Martina Bucher-Nezirovic. Im Habererhof setzte ein Blick auf die „Judeninsel“ mit ehemaligen Gräbern den Schlusspunkt unter die Führung. „Am Ende sind wir alle Menschen“, zitierte Bucher-Nezirovic den Schweizer Kulturpublizist Roy Oppenheim.