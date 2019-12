Waldshut-Tiengen vor 4 Stunden

Stadt will mehr Geld von Spielhallen und Wettbüros

Die Vergnügungssteuer in Waldshut-Tiengen soll im Jahr 2020 auf 22 Prozent steigen. Die Steuer soll auch auf die aktuell sieben Wettbüros in der Doppelstadt ausgeweitet werden. Damit erwartet die Stadt jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 500.000 Euro.