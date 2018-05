Waldshut-Tiengen Stadt Waldshut-Tiengen verabschiedet sich von Krankenhaus

Gemeinderat der Stadt Waldshut-Tiengen stimmt mit großer Mehrheit für Ausstieg aus der Spitäler Hochrhein GmbH. Der Waldshuter Kreistag entscheidet am Mittwoch über die "Entlassung" der Stadt aus der Krankenhausgesellschaft.

Jetzt ist es amtlich: Der immer wieder formulierte Wunsch der Stadt Waldshut-Tiengen, aus der Spitäler Hochrhein GmbH auszusteigen, ist auf der Zielgeraden. Mit großer Mehrheit stimmte der Gemeinderat am Montagabend in öffentlicher Sitzung dem Ausstiegsvertrag mit dem Landkreis Waldshut zu. Damit der Ausstieg der tatsächlich vollzogen werden kann, muss nun noch der Waldshuter Kreistag am Mittwoch dem Vertrag zustimmen.

Ausstieg kostet viele Millionen Euro

Der Ausstieg ist für die Stadt Waldshut-Tiengen nicht zum Nulltarif zu haben – zu den bislang bereits gewährten Darlehen und Patronatserklärungen an die Spitäler Hochrhein GmbH werden noch weitere Zahlungen in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro hinzukommen. Das Positive für die Stadt ist, dass das Gebäude, in dem sich das Waldshuter Krankenhaus befindet, nebst Grundstück weiterhin im Eigentum des Spitalfonds Waldshut bleiben wird. Dafür soll der Landkreis künftig etwa 185.000 Euro Erbpachtzins bezahlen. Der Ausstieg soll zum 30. Juni 2018 erfolgen.