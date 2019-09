von sk

Das fünfte Festival „Kirchenmusik grenzenlos“ beginnt am Samstag, 28. September, an Liebfrauen in Waldshut. Eröffnet wird das Festival aber in der kleinen Gottesackerkapelle am alten Friedhof, die mit einer Nachbildung des Heiligen Grabes in Jerusalem sicher das ungewöhnlichste Gotteshaus in Waldshut ist. Der Text des „Stabat Mater“ ist im späten Mittelalter entstanden und zielt auf das Mitleiden mit der Mutter Gottes unter dem Kreuz Christi ab. Von dem Komponisten Giovanni Battista Pergolesi stammt die berühmteste Vertonung dieses Textes. Pergolesis „Stabat Mater“ aus dem Jahr 1736 war schon wenige Jahre nach der Uraufführung in ganz Europa bekannt. Bach schätzte das Werk so sehr, dass er es mit deutschem Text in eine protestantische Kantate umarbeitete.

Interpretiert wird das Werk von den in der Region bekannten Solistinnen Maria Backhaus (Sopran) und Irene Hoffmann (Alt). Maria Backhaus unterrichtet seit 2006 die Fächer Musik und Biologie am Kolleg St. Blasien. Parallel dazu setzt sie ihre Gesangsausbildung fort. Irene Hoffmann hat sich mit zahlreichen Konzerten als Solistin einen Namen gemacht. Begleitet werden sie von einem Streichquartett.

Eintrittskarten für 17 Euro gibt es an der Abendkasse (Schüler und Studenten bezahlen acht Euro). Mitglieder des Fördervereins „Musik in Liebfrauen“ erhalten zwei Euro Ermäßigung. Beginn des Konzerts ist 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.