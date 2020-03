von sk

An der Bushaltestelle gegenüber dem Krankenhaus in Waldshut bespuckte ein Unbekannter am Dienstagnachmittag laut Mitteilung der Polizei einen Mann.

Um 15.45 Uhr habe der Unbekannte zunächst nach einer Zigarette gefragt. Der Angesprochene sagte „nein“. Als Reaktion wurde der 27-jährige bespuckt und beleidigt. Auch soll der Tatverdächtige versucht haben, in die Jackentasche des Mannes zu greifen. Eine Frau schritt dann schlichtend ein.

Der Tatverdächtige soll etwa 1,75 Meter groß, jung, dunkelhäutig und dünn gewesen sein. Er trug laut Angaben eine blaue Jacke mit einem weißen Streifen an den Ärmeln und schwarze Schuhe.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist zu erreichen unter Telefon 07751/83 16-531.