von sk

Mit 24 Kindern zwischen sechs und 15 Jahren ist der erste „Erlebnis!Sommer!“ – das Ferienprogramm mit Ganztagesbetreuung der Stadt Waldshut-Tiengen, in Zusammenarbeit mit der „Xund ins Leben OG“ – gestartet. In der ersten Woche stand viel Bewegung auf dem Programm: Neben Slackline oder Geschicklichkeitsspielen, gab es Ausflüge in die Natur und ins Freibad. In der zweiten Woche verbrachten die Kinder ihre Zeit mit erlebnispädagogischen Spielen in der Natur. Nicht nur die Kinder waren begeistert von der Abwechslung, sondern auch die Eltern freuten sich über das neue Ganztagesbetreuungsangebot. Aufgrund der durchweg positiven Resonanz überlegt die Stadtverwaltung nun, das Angebot der Ganztagesbetreuung während der Ferien nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern sogar noch weiter auszubauen.