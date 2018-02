Waldshut-Tiengen Sporthalle der Schule am Hochrhein erstrahlt nach Sanierung in neuem Glanz

Sporthalle der Schule am Hochrhein erstrahlt nach Sanierung in neuem Glanz

Über die abgeschlossene Sanierung der Sporthalle der Schule am Hochrhein freuen sich Stadt und Schule gleichermaßen. Die Stadt investierte mehr als 200 000 Euro in die Anlagen.

Die Schüler der Schule am Hochrhein am Standort Tiengen können seit wenigen Wochen wieder in ihrer neu renovierten Schulsporthalle trainieren. Aus Gründen des Brandschutzes mussten seit Anfang November 2017 im Sporttrakt der Schule umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen werden. So wurden in der Sporthalle die elektrischen Anlagen erneuert und gleichzeitig eine neue ballwurfsichere und schalldämmende Decke eingebaut. Wegen erheblicher Mängel im Sanitärbereich wurden in den Duschräumen die Armaturen erneuert, die Räume neu gefliest und die Umkleideräume neu ausgestattet. Außerdem wurde eine Wasser-Enthärtungsanlage eingebaut und sämtliche Räume einschließlich der Halle mit einer Lüftungsanlage ausgestattet.

Neben den Schülern zeigten sich auch die Verantwortlichen der Stadt Waldshut-Tiengen, mit Oberbürgermeister Philipp Frank an ihrer Spitze, sowie Konrektorin Michaela Ebi von der Schule am Hochrhein und Architekt Stephan Vatter von der Architekturwerkstatt Hochrhein in Waldshut-Tiengen überaus angetan von den renovierten Räumen. Besonders erfreut zeigten sich die Vertreter der Stadt darüber, dass die ursprüngliche Kostenschätzung von 280 000 Euro mit einer Gesamtabrechnung von rund 226 000 Euro deutlich unterschritten werden konnte. „Man sieht, dass man die Stadt auch mit kleineren Beträgen vorwärtsbringen kann, wenn man sie nur effektiv einsetzt“, äußerte dazu OB Philipp Frank. Dabei würde ihm der schulische Bereich ganz besonders am Herzen liegen.

Bürgermeister Joachim Baumert lobte das hervorragende Zusammenwirken zwischen der Schule, dem Architekturbüro, dem Hochbaumt der Stadt und den Vereinen. Auch Konrektorin Michaela Ebi schwärmte von der Erneuerung der Räume und sagte: „Nun macht der Sportunterricht in dieser freundlichen und hellen Umgebung sowohl den Lehrern als auch den Schülern wieder besonders viel Spaß. Wir sind froh, dass der seit Anfang November des vergangenen Jahres erfolgte Sportunterricht im Foyer und in der Aula der Hauptschule der Vergangenheit angehört.“