von Susanne Schleinzer-Bilal

Das Thema Altpapiersammlung war eines der Schwerpunkte der Hauptversammlung des Sportausschuss Waldshut im Bootshaus in Waldshut. “Die Mengen stabilisieren sich, 2018 war fast wie 2017, wir haben etwa 100 Tonnen Altpapier gesammelt", sagte der Vorsitzende Frank Siebold. „Der Erlös aus der Altpapiersammlung fließt vollständig in die Vereinsarbeit“, betonte Siebold und fügte hinzu: „Wir prüfen jedes Jahr neu, ob das Sammeln weiter Sinn macht.“ „Der Wassersportverein hat großes Interesse an der Altpapiersammlung, wir setzen unseren Anteil für die Jugend ein“, ergänzte Claudio Helling, Vorsitzender des Wassersportvereins.

Der Vorstand des Sportausschuss Waldshut (von links): Veronika Baumgartner (Schriftführerin), Frank Siebold (Vorsitzender), Willy Riegger (stellvertretender Vorsitzender), Uwe Zamecnik (Kassierer) sowie Michael Rimmele und Manfred Jehle (Beisitzer). Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Weiter machen oder nicht? Von den anwesenden Vereinen waren sich Skiclub, VfB und Wassersportverein einig, dass sie weitermachen wollen. Für die Erhöhung der Menge an Altpapier gab es einige kreative Ideen. Wie die Herstellung und Verteilung einer vereinseigenen Papiertüte, in der man das Altpapier lagern könnte und die an die Haushalte verteilt werden könnte, nach dem Modell des gelben Sacks. Denkbar wäre auch eine Kooperation zwischen den Vereinen mit einer Ausschüttung pro Kopf und nicht per Verein, schlug Manfred Jehle, Beisitzer im Sportauschuss, vor. „Es wäre schade, wenn die Aktion fallen gelassen würde, es geht auch um die Gemeinsamkeit im Verein“, ergänzte Jehle.

Silke Becker von der Realschule sprach dann das Thema Sporthalle der Stadthalle an. „Wenn Veranstaltungen sind, ist die Halle schon am Vormittag nicht mehr nutzbar“, monierte Becker. Dazu seien damals eingelagerte Gerätschaften verschwunden, sodass sie gezwungen seien, diese zu ersetzen, ergänzte sie. Judith Uhrich von der Stadt erklärte, dass die meisten Veranstalter die komplette Halle bräuchten und sich durch den Sport gestört fühlten.

Neues Bad, neue Mitglieder

„Die Stadthalle ist eben eine Mehrzweckhalle“, gab Siebold zu bedenken. Der Schwimmclub und die DLRG freuten sich wiederum über die Wiedereröffnung des Hallenbads. „Wir haben jetzt großen Zulauf bei den Jungen, haben mehr Bahnen zur Verfügung, das ist fast wie ein neues Bad“, freute sich der Vorsitzende des Sportausschusses.

Eine elektronische Schließanlage für die Halle in der Kaufmännischen Schule wie in der Chilbihalle wünschte sich der VfB. Die Kosten dafür seien erheblich, gab Christiane Maier vom Landratsamt zu bedenken. Eventuell könne man im nächsten Jahr einen Tag des Sports für die Waldshuter Sportvereine organisieren, die dadurch wieder vermehrt Präsenz zeigen könnten, regte Frank Siebold an. Im Herbst wird darüber abgestimmt.

Kooperation mit Verein aus Blois

Neuigkeiten gab es von Markus Schmitt vom Partnerschaftskomitee Waldshut-Blois. In Blois gebe es einen Wanderradverein, der professionelle Ausfahrten mit den Schülern organisiere. Er habe für Mai ein paar Mitglieder nach Waldshut eingeladen. Zusammen mit dem Velo und Bike Club würden vor Ort Ausfahrten organisiert. „Da entsteht etwas“, so Schmitt. “Das ist eine Bereicherung“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Velo und Bike Clubs, Norbert Burggraf. Grüße vom Sportausschuss Tiengen überbrachte Doris Kaiser-Klormann.