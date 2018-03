Tiengen Sport-Gala am Samstag: Western in der Tiengener Stadthalle

Sport-Gala am Samstag: Western in der Tiengener Stadthalle

Die Sport-Gala findet morgen wieder mit einem großen Programm in der Stadthalle statt. Mit dabei: Kunstrad-Weltmeister David Schnabel wird mit atemberaubenden Vorführungen für Spannung und Unterhaltung sorgen. Auch die „Country- & Line-Dance-Friends“ sind mit am Start.

Mit einem großen Programm wartet am Samstag, 24. März, der Sportausschuss Tiengen mit seiner „Sportgala 2018“ auf. Tanzmusik, ein Showprogramm und Spitzensport mit dem Weltmeister im Kunstradfahren sind angekündigt. Und dazu gibt es wie immer Ehrungen verdienter Sportler und Sportfunktionäre aus Tiengener Sportvereinen.

Der Sportausschuss Tiengen hat mit der Gruppe „64 U“ eine Band verpflichtet, die eine mitreißende Live-Show verspricht. Die vom Estelbergfest bekannte Gruppe spielt aktuelle Hits und Partyklassiker bis hin zu Stimmungsmusik, Balladen, Oldies und Rocksongs. Im Showprogramm treten mit Tanzeinlagen die „Country- & Line-Dance-Friends“ mit ihren „Burning Eagles“ auf, ebenso die Rock 'n' Boogie-Devils.

Ein weiterer Höhepunkt der „Sport-Gala Tiengen 2018“ ist der Auftritt des achtfachen Kunstrad-Weltmeisters David Schnabel aus Unterfranken. Er war in den Jahren 2005 bis 2013 nicht zu schlagen, wurde acht Mal ununterbrochen Kunstrad-Weltmeister. Schnabel war viele Male Bayrischer und Deutscher Meister. Mit atemberaubender Radakrobatik wird er das Publikum bei der diesjährigen „Sport-Gala Tiengen 2018“ begeistern.

Karten sind im Vorverkauf beim Schreibwarengeschäft Max Fritz (zehn Euro) sowie an der Abendkasse (zwölf Euro) erhältlich. Auch bei den Tiengener Sportvereinen sind noch Karten zu erwerben. Beginn 20 Uhr, Öffnung der Stadthalle ist um 19 Uhr.

Sportgala

Die "Sportgala Tiengen 2018" des Sportausschusses ist eine Tanzveranstaltung von Sportlern und für Sportler und Tanzbegeisterte und findet jährlich am Samstag vor dem Palmsonntag statt. Die erste "Sportgala" gab es 1975 und war viele Jahre als "Sportlerball", später als "Frühjahrstanz der Sportler", ein Begriff. Mit dem Sportlerball wollte sich der Sport in Tiengen in seiner Vielfältigkeit und Gesamtheit bei einem gesellschaftlichen Anlass präsentieren. Mit wechselndem Erfolg, denn 2004 stand die Veranstaltung vor dem Aus. Der damalige Sportausschuss-Vorsitzende Edwin Schlatter sorgte mit viel Aufwand für den Erhalt der Veranstaltung. Auch der Sportausschuss Waldshut hatte viele Jahre einen Sportlerball in seinem Jahresprogramm, doch wegen mangelndem Zuspruch wurde er ein Zuschussgeschäft und wird seit 2012 nicht mehr durchgeführt, wie Vorsitzender Frank Siebold erklärte.