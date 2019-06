von Katharina Schlegel

Oft hat man immer dann nichts zum Grillen im Haus, wenn man Richtig Lust darauf bekommt. Bisher war das besonders abends oder an Sonn- und Feiertagen ein Problem. Doch seit einiger Zeit gibt es für spontane Grillabende eine Lösung: Grillfleisch-Automaten. Dort gibt es rund um die Uhr frisches Grillfleisch. Auch in der Region finden sich einige Metzgereien, die neben dem Hauptgeschäft einen Grillfleisch-Automaten betreiben.

Grillfleisch an der Tankstelle

Ein Beispiel ist der Grillfleisch-Automat an der Tankstelle in Horheim, der vom Hofladen Würtenberger aus Küssaberg befüllt wird. Er ist in der Region wohl der einzige Automat, der nicht direkt vor dem Verkaufsladen einer Metzgerei steht. Der 24-Stunden-Verkaufsautomat wird seit April 2018 in der Grillsaison mit Fleisch und Wurst von Schwein, Rind und Geflügel gefüllt. Ergänzend gibt es auch Ketchup und Kräuterbutter. „Die Anfrage kam vom Hofladen, seitdem vermieten wir den Platz an der Tankstelle„, erklärt Stefan Isele von der Horheimer Tankstelle. Auch er habe sich bereits das ein oder andere Mal Grillfleisch mitgenommen und sieht immer wieder Kunden.

An der Tankstelle Horheim steht seit April 2018 der Grillfleischautomat des Hofladens Würtenberger. Dort gibt es in der Grillsaison rund um die Uhr Grillfleisch und -wurst. | Bild: Katharina Schlegel

„Das Angebot des Automaten wird sehr gut angenommen“, bestätigt auch Christian Würtenberger vom Hofladen in Küssaberg. „An starken Tagen, zum Beispiel Sonn- und Feiertagen, muss der Automat bis zu dreimal täglich aufgefüllt werden.“ In den Wintermonaten, außerhalb der Grillsaison, ist der Automat nicht in Betrieb, da in der kalten Jahreszeit keine nennenswerte Nachfrage erwartet wird.

Weitere Grillfleisch-Automaten in der Region

Sankt Blasien: Der Grillfleisch-Automat „Flügel‘s Wurstbox“ in Sankt Blasien wird von der Metzgerei Flügel geführt. Täglich wird die Wurstbox mit Grillfleisch und Grillwurst, aber auch Schinken, Wurst und Dosen befüllt.

Görwihl: Der Wurst- und Grillfleisch-Automat „Wursti“ der Metzgerei Boll steht direkt vor der Metzgerei. Das Angebot wird an die Jahreszeiten angepasst: viel Grillfleisch und -wurst im Sommer, weniger davon im Winter.

Rickenbach-Hottingen: Der „Steak-O-Mat“ gehört zur Metzgerei Familie Gersbach in Rickenbach-Hottingen. Dort wird der Automat vor dem Laden regelmäßig mit Grillfleisch und Wurst befüllt.

Alternative für Vegetarier: Einige Hofläden bieten auch Grill- oder Fetakäse im Automaten an. So beispielsweise der Lindenhof Wutöschingen.

Der Lindenhof Wutöschingen verkauft in seinem Automaten nicht nur Milch, Eier, Käse und Wurst sondern auch Grillkäse und Limonade. | Bild: Katharina Schlegel

(Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit)