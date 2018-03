vor 2 Stunden Melanie Mickley Tiengen Spende der Narrenvereinigung Kleggau ermöglicht Klangliege für die Wutachschule

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hat einen Spende über 2500 Euro an den Förderverein der Wutachschule in Tiengen übergeben. Das Geld stammt aus dem Narrenempfang am Schmutzigen Dunschtig in Freiburg. Mit der Spende konnte sich die Wutachschule eine Klangliege anschaffen, mit der bei behinderten Menschen die Wahrnehmung und Sensibilität gut geschult werden kann.