Waldshut-Tiengen Spektakel am Rheinufer: Passagierschiff wird aus dem Wasser gehoben

Es passiert nur alle fünf Jahre: Das Passagierschiff der Stadtwerke wurde mit zwei Autokränen aus dem Rhein gehoben. Bis Ende März müssen auf einem improvisierten Trockendock auf dem Freibadbadparkplatz in Waldshut Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Es ist ein Spektakel, das nur alle fünf Jahre am Waldshuter Rheinufer geboten wird. Nun war es wieder soweit: Das Passagierschiff der Stadtwerke wurde aus seinem Element gehoben und für Wartungsarbeiten auf ein improvisiertes Trockendeck gesetzt. Zwei große Autokräne mit einer Traglast von jeweils 250 Tonnen standen auf dem Freibadbadparkplatz in Waldshut für ihren Einsatz bereit. Sechs Krantechniker, zwei Taucher und rund 16 Mitarbeiter der Stadtwerke Waldshut-Tiengen waren am anderthalbstündigen Prozedere der Schiffshebung beteiligt.

Taucher kontrollieren die Gurte

„Es lief alles reibungslos und wie geplant“, sagte Sven Schießel, der seit 1999 Schiffsführer der „Waldshut-Tiengen“ ist. Das seltene Ereignis erforderte eine Menge Vorarbeit: Zwei Gurte wurden um das 60-Tonnen-Schiff geschlungen, die an den Auslegern der Autokräne befestigt waren. Danach mussten die beiden Taucher ins kalte Flusswasser. Schiffsführer Schießel: „Die Taucher mussten die Lage der Gurte kontrollieren, damit sie sauber um das Schiff liegen und nicht verknotet oder verdreht sind.“

Wenig später starteten die Autokräne ihre Motoren: Rund 20 Neugierige versammelten sich auf dem Spazierweg neben dem Rhein, um das Wasserfahrzeug zehn Minuten als Luftschiff über dem Boden schweben zu sehen. Die beiden Kranführer setzten den Schiffskörper punktgenau auf den vorbereiteten Unterbau ab.

Schiff erhält neuen Anstrich

Die eigentliche Arbeit fängt mit der Schiffswartung erst an: Die Rheinfähre soll bald in neuem Glanz erscheinen. Der Unterwasseranstrich wird erneuert und auch die Außenwände oberhalb an Deck erhalten einen frischen Blau- und Weißton. Dazu werden im Innenraum des Schiffs einige Renovierungen vorgenommen wie die Verlegung eines neuen Küchenbodens. „Wir nehmen außerdem Sicherheitsüberprüfungen vor und kontrollieren den Antrieb des Schiffs“, sagte Schießel.

Am 31. März startet der Regelbetrieb

17 Tage liegt das Fahrgastschiff nun in der Schmittenau auf dem Trockenen. Am 29. März erhält das Spektakel seine Wiederholung. Dann werden die beiden Kräne das Schiff wieder in sein gewohntes Element zurückführen. Am Samstag, 31. März, nimmt der Fähr- und Rundfahrdienst seine Arbeit wieder auf: Wie üblich werden dann Rundfahrten auf dem Rhein angeboten, dazu dient die „Waldshut-Tiengen“ als Fähre, um von den Waldshuter Anlegestellen auf die Schweizer Seite nach Full-Reuenthal zu kommen.

Daten zum Schiff

Das Schiff „Waldshut-Tiengen“ wurde 1997 fertig gebaut. Am 31. Januar 1998 fand die Schiffstaufe statt, wenig später startete die Inbetriebnahme der Fähre. Sie hat ein Leergewicht von rund 62 Tonnen, ist 22,60 Meter lang und 5,20 Meter breit. Das Passagierschiff verfügt über zwei Dieselmotoren mit je 125 PS. Auf und unter dem Deck bietet das Schiff insgesamt 110 Passagieren Platz. Die üblichen Haltestellen im Fährbetrieb sind am Waldshuter Rheinweg, dem Campingsplatz im Schmittenau und im schweizerischen Full-Reuenthal. Auf Anfrage kann die Fähre auch an den Anlegestellen in Koblenz, Felsenau und Leibstadt halten. Neben der Nutzung als Fähre bieten die Stadtwerke ein- und zweistündige Rundfahrten mit Gastronomie über den Rhein an.